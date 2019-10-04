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04 Ekim 2019, Cuma
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Sturridge alışıyor

Sturridge alışıyor

ekibinin sezon başında renklerine bağladığı henüz beklenilen performansını gösteremedi. ’un yıldız forveti özel idmanlarla açığını kapatıyor. 2 hafta sonra yüzde 100’ünü gösterebilecek.

ekibinin sezon başında renklerine bağladığı henüz beklenilen performansını gösteremedi. Sakatlığı sebebiyle de form bulmakta geciken İngiliz oyuncu tüm problemlerini atlattı. 30 yaşındaki golcü de güçlenme çalışmalarına hız verdi. Sezon başı boşta olduğu için hiçbir takımla çalışmayan ve bireysel antrenmanlarla hazırlanan Sturridge'in 2 haftaya daha ihtiyacı olduğu kaydedildi. Teknik direktör da şu aşamada onu ilk 11'e koymayacak. Karşılaşma sonlarında ona şans vererek daha çabuk ısınmasını sağlayacak. özlediğini belirten Sturridge de büyük bir gayretle çalışıyor.

TAM 125 BİN FORMA SATILDI
Bordo-Mavililerin satışa çıkardığı formalar adeta kapışıldı. Kulüpten öğrenilen bilgilere göre Eylül ayı sonu itibarıyla tam 125 bin forma satışı gerçekleşti. böylece satış rakamında geçen sezonu yüzde 30 or anda geçmiş oldu. Yönetim de taraftarın bu ilgisi sebebiyle bir hayli memnun. Hedef 200 bin forma satmak.

YÖNETİMDEN PARA DOPİNGİ
Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi, Avrupa Ligi'nde Basel ile sahasında oynayacağı maç öncesi futbolculara ve kulüp çalışanlarına doping etkisi yapan bir ödeme gerçekleştirdi. Bordo-mavili yönetim toplam 20 milyon TL'lik ödeme yaptı. Camiada herkesin keyfi katlandı.

ÖNCELİĞİM TRABZONSPOR
Sakatlığı sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Abdülkadir Ömür, yönetimin 5.5 milyon TL'lik sözleşme teklifini kabul etmişti. 2022'de bitecek sözleşmesini 2025'e çekmeyi kabul eden 20 yaşındaki oyuncu "Teklifler gelir ya da gelmez. Benim önceliğim Trabzonspor ile başarılı olmak. Şu an sadece buna odaklanmış durumdayım" dedi.

  1. 4.10.2019
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