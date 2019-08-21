Trabzonspor Ivanildo'nun tapusunu alıyor

Portekiz'in Sporting Lizbon takımından 1 yıllığına satın alma opsiyonsuz kiralanan 23 yaşındaki stoper için 1-2 ay içinde görüşmelere başlanacak. Öte yandan sosyal medya hesabından açıklama yapan Fernandes, bu formayı giydiği için gurur duyduğunu, taraftarların da kendisini iyi hissettirdiğini açıkladı.



