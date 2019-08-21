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21 Ağustos 2019, Çarşamba
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Trabzonspor Ivanildo'nun tapusunu alıyor

Trabzonspor Ivanildo'nun tapusunu alıyor

Bordo-mavililer, geçen haftaki maçında göstermiş olduğu başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çeken İvanildo Fernandes'in bonservisi alınıyor.

Portekiz'in takımından 1 yıllığına satın alma opsiyonsuz kiralanan 23 yaşındaki stoper için 1-2 ay içinde görüşmelere başlanacak. Öte yandan sosyal medya hesabından açıklama yapan Fernandes, bu formayı giydiği için gurur duyduğunu, taraftarların da kendisini iyi hissettirdiğini açıkladı.


  1. 21.8.2019
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