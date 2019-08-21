Trabzonspor Atina'da

Fırtına, Avrupa Ligi Playoff turunda oynayacağı AEK maçı için dün Atina'ya geldi. İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla 15.30'da yola çıkan bordo-mavililer 1 saat 15 dakikalık yolculuğun ardından Atina'ya ulaştı. Kafileyi havalimanında kendileri için ayrılan özel pasaport kontrol noktasından geçtikten sonra maç saatine kadar konaklayacağı otele geçti.



DANIEL SIEBERT YÖNETECEK

Avrupa? Ligi Play-Off turu ilk maçında AEK-Trabzonspor maçını Daniel Siebert yönetecek. 4 Mayıs 1984'te Berlin'de doğan Alman hakem, Konyaspor'un 2017'de Guimaraes ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçı ve Uğurcan Çakır ile Doğan Erdoğan'ın forma giydiği Türkiye U19 Takımı'nın 2015'te Portekiz U19 Takımı'na 6-1 yenildiği maçı yönetmişti.



11 GÜNDE 4 KARŞILAŞMA

Karadeniz ekibini yoğun bir maç programı bekliyor. Bordo-mavililer yarın Avrupa Ligi'nde AEK, pazar günü Yeni Malatya, 29 Ağustos Perşembe günü yine AEK ve 1 Eylül Pazar günü de deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak. Fırtına 11 günde tam 4 kritik maça çıkacak.



İLK KEZ YUNAN TAKIM

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda AEK ile eşleşen Trabzonspor, Avrupa tarihinde ilk kez bir Yunanistan takımıyla karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar Avrupa sahnesinde 30 farklı ülkenin takımlarıyla karşılaşan bordo-mavililer, tarihinde de ilk kez bu platformda bir Yunan ekibiyle oynayacak.



İTALYA ZİRVEDE

Karadeniz ekibi, Avrupa'da 16 maç ile en çok İtalyan takımlarıyla karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, İspanya temsilcileriyle de 13 müsabakaya çıktı. Bugüne kadar Avrupa'da 127 maçta sahaya çıkan Karadeniz ekibi, 49 galibiyet, 33 beraberlik ve 45 yenilgi aldı. Attığı 166 gole karşılık ise kalesinde 169 gol gördü.



1 FUTBOLCU OYNADI

Trabzonspor, şu ana kadar kulüp tarihinde Yunanistan'dan sadece 1 oyuncuyu kadrosuna kattı. Bordo-mavililer, bu transferi savunma oyuncusu Avraam Papadopoulos ile gerçekleştirmişti.



KAMİL AHMET YOK

Trabzonspor'da AEK maçının kamp kadrosunda şu isimler yer aldı: "Uğurcan, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin, Majid, Fernandes, Campi, Pereira, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Avdijaj, Ekuban ve Sörloth."



KARAMAN KONUŞACAK

Avrupa Ligi play-off turunda AEK ile oynayacağı maç öncesinde Trabzonspor'un yapacağı antrenman ve basın toplantısı programı duyuruldu. Buna göre teknik direktör Ünal Karaman ile kaptan Sosa'nın katılacağı basın toplantısı bugün 17.30'da maçın oynanacağı Olympiako Stadio Athinon'da başlayacak. Ardından idman yapılacak.