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21 Ağustos 2019, Çarşamba
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Atina'da

Trabzonspor Atina'da

Fırtına, Playoff turunda oynayacağı maçı için dün Atina'ya geldi. 'ndan 15.30'da yola çıkan bordo-mavililer 1 saat 15 dakikalık yolculuğun ardından Atina'ya ulaştı.

Fırtına, Playoff turunda oynayacağı maçı için dün Atina'ya geldi. 'ndan 15.30'da yola çıkan bordo-mavililer 1 saat 15 dakikalık yolculuğun ardından Atina'ya ulaştı. Kafileyi havalimanında kendileri için ayrılan özel pasaport kontrol noktasından geçtikten sonra maç saatine kadar konaklayacağı otele geçti.

DANIEL SIEBERT YÖNETECEK
Avrupa? Ligi Play-Off turu ilk maçında AEK- maçını Daniel Siebert yönetecek. 4 Mayıs 1984'te Berlin'de doğan Alman hakem, Konyaspor'un 2017'de Guimaraes ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçı ve Uğurcan Çakır ile Doğan Erdoğan'ın forma giydiği Türkiye U19 Takımı'nın 2015'te Portekiz U19 Takımı'na 6-1 yenildiği maçı yönetmişti.

11 GÜNDE 4 KARŞILAŞMA
ekibini yoğun bir maç programı bekliyor. Bordo-mavililer yarın Avrupa Ligi'nde AEK, pazar günü Yeni , 29 Ağustos Perşembe günü yine AEK ve 1 Eylül Pazar günü de deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak. Fırtına 11 günde tam 4 kritik maça çıkacak.

İLK KEZ YUNAN TAKIM
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda AEK ile eşleşen Trabzonspor, Avrupa tarihinde ilk kez bir takımıyla karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar Avrupa sahnesinde 30 farklı ülkenin takımlarıyla karşılaşan bordo-mavililer, tarihinde de ilk kez bu platformda bir Yunan ekibiyle oynayacak.

İTALYA ZİRVEDE
Karadeniz ekibi, Avrupa'da 16 maç ile en çok İtalyan takımlarıyla karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, İspanya temsilcileriyle de 13 müsabakaya çıktı. Bugüne kadar Avrupa'da 127 maçta sahaya çıkan Karadeniz ekibi, 49 galibiyet, 33 beraberlik ve 45 yenilgi aldı. Attığı 166 gole karşılık ise kalesinde 169 gol gördü.

1 FUTBOLCU OYNADI
Trabzonspor, şu ana kadar kulüp tarihinde Yunanistan'dan sadece 1 oyuncuyu kadrosuna kattı. Bordo-mavililer, bu transferi savunma oyuncusu Avraam Papadopoulos ile gerçekleştirmişti.

KAMİL AHMET YOK
Trabzonspor'da AEK maçının kamp kadrosunda şu isimler yer aldı: "Uğurcan, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin, Majid, Fernandes, Campi, Pereira, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Avdijaj, Ekuban ve Sörloth."

KARAMAN KONUŞACAK
Avrupa Ligi play-off turunda AEK ile oynayacağı maç öncesinde Trabzonspor'un yapacağı antrenman ve basın toplantısı programı duyuruldu. Buna göre teknik direktör ile kaptan Sosa'nın katılacağı basın toplantısı bugün 17.30'da maçın oynanacağı Olympiako Stadio Athinon'da başlayacak. Ardından idman yapılacak.

  1. 21.8.2019
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