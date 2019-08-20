Türkiye’nin gururu Trabzonspor
Trabzonspor'un Sparta Prag'ı 2-1 yendiği maç Türkiye'ye UEFA sıralamasında nefes aldırdı. 10. basamakta olan Türkiye, 13. Çekya ve 14. Yunanistan'ın temsilcilerine karşı mücadele verdi.
Trabzonspor'un Sparta Prag'ı 2-1 yendiği maç Türkiye'ye UEFA sıralamasında nefes aldırdı. 10. basamakta olan Türkiye, 13. Çekya ve 14. Yunanistan'ın temsilcilerine karşı mücadele verdi. Olympiakos, Başakşehir karşısında puanı ülkesine kazandırdı. Çekya'dan Sparta Prag'ı deviren Fırtına, iki maçta hanemize önemli puanlar yazdırdı. UEFA'nın kuralları gereği eleme turlarında galibiyete 1, beraberliğe de 0.5 puan veriliyor. UEFA sıralamasında 34 bin 700 puanda bulunan Türkiye'ye karşı Çekya'nın 25 bin 675 puanı var. Temsilcimizin AEK Atina karşısında iki maçta alacağı galibiyetler ülke puanı açısından da çok önemli. Tüm Türkiye için kritik önemde.
- 20.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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