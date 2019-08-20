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20 Ağustos 2019, Salı
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’nin gururu

Türkiye’nin gururu Trabzonspor

'un 'ı 2-1 yendiği maç 'ye sıralamasında nefes aldırdı. 10. basamakta olan Türkiye, 13. Çekya ve 14. 'ın temsilcilerine karşı mücadele verdi.

'un 'ı 2-1 yendiği maç 'ye sıralamasında nefes aldırdı. 10. basamakta olan Türkiye, 13. Çekya ve 14. 'ın temsilcilerine karşı mücadele verdi. , karşısında puanı ülkesine kazandırdı. Çekya'dan Sparta Prag'ı deviren Fırtına, iki maçta hanemize önemli puanlar yazdırdı. UEFA'nın kuralları gereği eleme turlarında galibiyete 1, beraberliğe de 0.5 puan veriliyor. UEFA sıralamasında 34 bin 700 puanda bulunan Türkiye'ye karşı Çekya'nın 25 bin 675 puanı var. Temsilcimizin AEK Atina karşısında iki maçta alacağı galibiyetler ülke puanı açısından da çok önemli. Tüm Türkiye için kritik önemde.

  1. 20.8.2019
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