Yeniden Sturridge
Liverpool’dan ayrılan İngiliz golcünün annesi ve amcası dün İstanbul’a geldi. Bugün Trabzon’a ayak basacak aile ile anlaşma sağlanırsa Daniel Sturridge birkaç gün içerisinde formayı giyer
Karadeniz ekibi, ezeli rakipleri F.Bahçe ve Beşiktaş'ın da istediği yıldız futbolcu için büyük bir hamle yaptı. Trabzonspor yönetimi, oyuncunun menajerlik görevlerini yürüten ailesini Trabzon'a davet etti. Dün 16.30'da İstanbul'a gelen Sturridge'nin annesi Grace, amcası Dean ve avukatı ile İstanbul'da masaya oturuldu. Bugün Trabzon'a gelecek aile, İngiliz forvet için ev bakıp önce stadyumu, kulübü daha sonra ise sözleşme detaylarını görüşecek. Kesin bir anlaşmaya varılması halinde ise Birmingham'da bulunan Sturridge, Trabzon'a davet edilecek.
OLABİLİR OLMAYABİLİR
Başkan Ahmet Ağaoğlu, Sturridge hakkında konuştu. Ağaoğlu, "Sturridge transferi olacağı varsa olur. Yaşadığımız her ayrıntıyı medyayla ve kamuoyuyla paylaşmamız mümkün değil. Bazen Sturridge'nin gölgesinde Sörloth transferi gerçekleşiyor. Biraz gerçekçi olalım, bunu söylemek istiyorum. Sturridge transferi olabilir, olmayabilir, bir başkası olabilir. İsimlere bu kadar bağlı kalmanın anlamı yok. 'Sabaha kadar uyumadık, transfer bekledik' diyenler var. Ben de sabahlara kadar uyumadım ama paraları ödeyemediğim zaman. Transferin son gününe kadar futbolcu gidebilir de gelebilir de" dedi.
3.4 MİLYON EURO
Yapılacak görüşmede Sturridge'e Trabzonspor yönetimi 1.5 milyon euro imza parasını peşin ödemeyi teklif edecek. Senelik de 1.9 milyon euro önerecek. Aile Trabzon'u gördükten sonra bu gece Sparta Prag maçını tribünden takip edecek ve 29 yaşındaki forvete bilgi verecek. Her şey yolunda giderse İngiliz golcü önümüzdeki hafta imzayı atabilir.
BONSERVİSİ ELİNDE
Kariyerinde İngiltere dışında bir ülkede forma giymeyen Sturridge, geçtiğimiz sezon Liverpool ile 27 karşılaşmada 818 dakika süre aldı. Tecrübeli oyuncu, Liverpool forması ile geçtiğimiz sezon 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Futbolcunun Liverpool ile olan sözleşmesi sezon sonu itibari ile sona erdi.
- 15.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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