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12 Ağustos 2019, Pazartesi
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Niasse'de sona doğru!

Niasse'de sona doğru!

’tan Alexander Sörloth’u kiralayan bordo-mavili ekibin kurmayları, 29 yaşındaki golcü için İngiltere’ye gidecek ve Everton ile son detayları görüşecek

Trabzonspor'un en büyük santfor adayı artık gelmeye çok yakın... 2015-16 sezonunun devre arasında 18 milyon euro bedelle Everton'a transfer olan Senegalli golcü, İngiliz ekibinde fazla forma şansı bulamadı. Hull City ve Cardiff'e kiralanan 29 yaşındaki oyuncu, yeni sezon öncesinde de takımda 5. santrfor durumuna düştü. Calwert Lewin, Richarlison, Moise Kean ve Cenk'in arkasında kalan Niasse ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Trabzon'un da ilgisinden memnun olan başarılı oyuncunun, Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ve bu nedenle Karadeniz ekibinin teklifine yeşil ışık yaktığı bildirildi

İKİ KEZ GÜNDEME GELMİŞTİ
Ahmet Ağaoğlu ve kurmaylarının önümüzdeki günlerde İngiltere'ye uçması bekleniyor. Karadeniz ekibinin hedefi daha önce ülkemizde Akhisarspor forması giyen 29 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak. Böylece bordo-mavililer, Niasse transferiyle hücum hattındaki seçeneklerini en üst seviyeye çekmek istiyor. 2014'te Akhisar forması giydiği dönemde ciddi şekilde görüşülen ancak transferi son anda yatan Niasse, 2016'da tekrar gündeme gelmişti. Ancak bu kez de kulübü Everton transfere izin vermemişti. Aradan yıllar geçse de Fırtına yeniden Niasse'nin peşine düştü.

RUSYA'YI SALLAMIŞTI
Niasse, Akhisarspor'daki başarılı döneminin ardından 2014 yılında 5.5 milyon euro'ya Lokomotif Moskova'ya transfer olmuştu. Rusya'da 42 maçta 19 kez ağları sarsan ve 14 gol pası veren Oumar, yılın futbolcusu seçildi. İki sezon Lokomotif forması giyen başarılı oyuncu, 2016'da 18 milyon euro bonservis bedeliyle Everton'un yolunu tutmuştu. 1.82 boyundaki futbolcu, Senegal Milli Takımı'nda 9 maçta oynadı ve rakip fileleri 3 kez sarstı.
  1. 12.8.2019
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