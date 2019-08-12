Niasse'de sona doğru!
Crystal Palace’tan Alexander Sörloth’u kiralayan bordo-mavili ekibin kurmayları, 29 yaşındaki golcü için İngiltere’ye gidecek ve Everton ile son detayları görüşecek
İKİ KEZ GÜNDEME GELMİŞTİ
Ahmet Ağaoğlu ve kurmaylarının önümüzdeki günlerde İngiltere'ye uçması bekleniyor. Karadeniz ekibinin hedefi daha önce ülkemizde Akhisarspor forması giyen 29 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak. Böylece bordo-mavililer, Niasse transferiyle hücum hattındaki seçeneklerini en üst seviyeye çekmek istiyor. 2014'te Akhisar forması giydiği dönemde ciddi şekilde görüşülen ancak transferi son anda yatan Niasse, 2016'da tekrar gündeme gelmişti. Ancak bu kez de kulübü Everton transfere izin vermemişti. Aradan yıllar geçse de Fırtına yeniden Niasse'nin peşine düştü.
RUSYA'YI SALLAMIŞTI
Niasse, Akhisarspor'daki başarılı döneminin ardından 2014 yılında 5.5 milyon euro'ya Lokomotif Moskova'ya transfer olmuştu. Rusya'da 42 maçta 19 kez ağları sarsan ve 14 gol pası veren Oumar, yılın futbolcusu seçildi. İki sezon Lokomotif forması giyen başarılı oyuncu, 2016'da 18 milyon euro bonservis bedeliyle Everton'un yolunu tutmuştu. 1.82 boyundaki futbolcu, Senegal Milli Takımı'nda 9 maçta oynadı ve rakip fileleri 3 kez sarstı.
- 12.8.2019
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Diagne soru işareti
Toplam 1
Yorum
ÇIK OYNA KAL GS DA ÇIK OYNA KABUL ETTİR KENDİNİ KAL GS DA. SAĞA SOLA LAF YETİŞTİRME. SEN GENÇ VE GOLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. GÖREVİNİ YAPARSAN ALKIŞ ALACAKSIN.
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Fiorentina 4-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 1
Yorum
galatasaraylı Allahını seversen terim göbege ömeri koy SeLçUk u koyma yalvarıyoruz yeter artık geri vites selçuku takımda değil ama alaçaksan yanına al
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Berke’den süper start
Toplam 1
Yorum
acilar icinde fbli Seni ismini bile vermekten aci cektigim takimdan yollayanlar utansinlar gittin kal orlarda ve adam ol donsen yine seni yedek klubesinde
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