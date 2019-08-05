Trabzonspor sponsorluk anlaşmasını duyurdu!

Trabzonspor yaptığı açıklamada, ''Şirketimiz ile Vestel Şirketler Grubu arasında yürütülen görüşmeler neticesinde üç yıllık anlaşma sağlanmıştır. Varılan anlaşma uyarınca, Vestel takımımızın forma göğüs sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında, Şirketimize yıllık 3 milyon euro + KDV olmak üzere 3 yıl için toplam 9 milyon euro + KDV ödeyecektir.''