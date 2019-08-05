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05 Ağustos 2019, Pazartesi
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sponsorluk anlaşmasını duyurdu!

Trabzonspor sponsorluk anlaşmasını duyurdu!

, ile yaptığı görüşmeler sonucunda 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

yaptığı açıklamada, ''Şirketimiz ile arasında yürütülen görüşmeler neticesinde üç yıllık anlaşma sağlanmıştır. Varılan anlaşma uyarınca, Vestel takımımızın forma göğüs sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında, Şirketimize yıllık 3 milyon euro + olmak üzere 3 yıl için toplam 9 milyon euro + KDV ödeyecektir.''

  1. 05.08.2019
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