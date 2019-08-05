Trabzonspor sponsorluk anlaşmasını duyurdu!
Trabzonspor, Vestel Şirketler Grubu ile yaptığı görüşmeler sonucunda 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.
Trabzonspor yaptığı açıklamada, ''Şirketimiz ile Vestel Şirketler Grubu arasında yürütülen görüşmeler neticesinde üç yıllık anlaşma sağlanmıştır. Varılan anlaşma uyarınca, Vestel takımımızın forma göğüs sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında, Şirketimize yıllık 3 milyon euro + KDV olmak üzere 3 yıl için toplam 9 milyon euro + KDV ödeyecektir.''
- 05.08.2019
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Trabzonspor'un yeni golcüsü Alexander Sörloth coşkuyla karşılandı
Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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