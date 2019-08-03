Trabzonspor'da Obi Mikel ve Fernandes Ivanildo imzayı attı
Trabzonspor'a transfer olan John Obi Mikel ve Fernandes Ivanildo düzenlenen törenle sözleşmeye imzayı attı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve futbolcular, törende gazetecilerin sorularını yanıtladı.
2+1 yıllık sözleşme imzalayan Obi Mikel ise, "Başkanımıza bu güzel sözleri için teşekkür ediyorum. Trabzonspor'a geldiğimde ne kadar büyük bir kulüp olduğunu kendi gözlerimle gördüm. Sayın Başkanın göreve başladığından bugüne kadar kulübü stabil bir hale getirdiğini ve Trabzonspor'u tekrar hak ettiği yerlere getirdiğini biliyorum. Ben de genç ve yetenekli oyunculardan oluşan bu kadro yapısına hem saha içinde hem de saha dışında gerek tecrübe olsun gerekse mücadele ve oyun azmi olsun elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.
Kiralık olarak gelen Portekizli oyuncu Ivanildo ise, "Transfer sürecinde bana olan ilgi ve gösterilen değer gerçekten buraya gelmemde en büyük etken oldu. Ben çalışmayı seven bir insanım. Bana gösterilen ilgi ve değer karşısında insanları mahcup etmemek için elimden gelenin en iyisin yapacağım. Takımımızın hedefleri için var gücümle çalışacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
- 03.08.2019
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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Orta saha çöktü!
Toplam 1
Yorum
eray kadro geniş tutulmadı bir transferle iş bitti sanılıyor fb gs 3 4 forvet varken yedekte bile kalite varken sıradan bir takım olduk
Trabzonspor'da Obi Mikel ve Fernandes Ivanildo imzayı attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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