Başkan Tarık Aksar: Emircan’ı vermeyiz
Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, ismi sık sık Trabzonspor ile gündeme gelen 24 yaşındaki orta saha Emircan Altıntaş ile ilgili konuştu. Aksar, "Emircan bizim oyuncumuz kendisiyle çalışmak istiyoruz. Mümkün olduğunca da vermeyi düşünmüyoruz" dedi.
- 20.7.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Mesut Özil'den 'sarı saç' açıklaması
Toplam 1
Yorum
abcd Tam uzaylı olmuş şimdi
-
‘Harry Potter büyü yaptı’
Toplam 1
Yorum
filiz bizim q7 miz böylede kalacakkkkkkkkkkkkkk
-
Cimbom’a yakın
Toplam 1
Yorum
mustafa takimin yarisi kanat oyuncularindan olusuyor. alip ne yapacaz bunu? bu nasil plansizlik boyle
Başkan Tarık Aksar: Emircan’ı vermeyiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.