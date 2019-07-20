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20 Temmuz 2019, Cumartesi
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Başkan : ’ı vermeyiz

Başkan Tarık Aksar: Emircan’ı vermeyiz
Ümraniyespor Başkanı , ismi sık sık ile gündeme gelen 24 yaşındaki orta saha Altıntaş ile ilgili konuştu. Aksar, "Emircan bizim oyuncumuz kendisiyle çalışmak istiyoruz. Mümkün olduğunca da vermeyi düşünmüyoruz" dedi.
  1. 20.7.2019
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