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22 Haziran 2019, Cumartesi
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Bu gibi

Bu Atakan Varane gibi
Altınordu'dan transfer edilen Gündüz sadece video görüntülerinden bile bordo-mavili seyircilerin gönlünü çaldı. 18 yaşındaki genç oyuncunun maç videolarını takip eden taraftarlar " değil Atakan" diyerek yeni transferlerini ve Fransa'nın stoperiyle kıyasladılar.
  1. 22.6.2019
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