Şampiyonluk forması

Trabzonspor Kulübü'nde Ramazan Bayramı nedeniyle Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Törene Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan, Başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik heyet ve taraftarlar katıldı. Bakan Albayrak, yaptığı konuşmada ailesiyle bayramlaşmak için memleketine geldiğini vurgulayarak, "Öğrendik ki Trabzonspor'umuzun da bayramlaşması bugünmüş. Trabzonspor'a bir uğrayarak 'yönetimle, taraftarlarımızla, hemşerilerimizle bayramlaşmadan geçmek olmaz' dedik. Ben bu yıl Trabzonspor'umuzun ortaya koyduğu performanstan dolayı sadece Trabzonlular için değil her gittiğim şehirdeki insanlarda Trabzonspor'umuzun yönetimine, hocasına ve oyuncularına karşı müthiş bir teveccüh var. Trabzonsporluluk ruhu tüm Türkiye'de iyi temsil edildiğini gösteriyor bu resim" ifadelerini kullandı.



Albayrak açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Oynadığı futbol ile altyapısına verdiği önem ile kendi genç yetiştirdiği oyuncularıyla Türk futboluna örnek olma rolünü çok güzel ifa etmiş. Bu yıl önemli bir yıl. Geçtiğimiz yıl ortaya koyduğu bu performansı bir üst noktaya taşıyarak taraftarı olmaktan gurur duyduğumuz kulübümüzü bu sene inşallah en tepede görmek temenni ve duamız. Sayın başkanın şansında tüm yönetime, teknik ekibe, futbolculara, taraftara büyük bir görev düştüğünü düşünüyorum. İnşallah bu birlik ve beraberlik muhabbet duygusu içersinde Trabzonspor'umuzun Türkiye'de ve dünya çapında bir marka noktasında çok başarılı bir sezon geçirir, inşallah şampiyonluk yolunda önemli bir başarı ortaya koyar."

ŞAMPİYONLUK FORMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ramazan Bayramı dolayısıyla gittiği Trabzon'da AK Parti teşkilatı ile buluştuktan sonra taraftarların isteğini yerine getirdi. Kendisini Twitter'dan derneklerine davet eden Trabzonlu Gençler Taraftar Grubu'nu kırmayan Bakan Berat Albayrak'a burada yeni sezon Trabzonspor forması hediye edildi. Albayrak, üzerinde ismi yazılı formayı görünce, "Şampiyonluk formasını verdiniz bana. Bayramlık gibi oldu" dedi. Taraftarlar, Albayrak'a sık sık "Trabzon'un çocuğu Berat Albayrak" tezahüratında bulundu.

MEDARI İFTİHARIMIZ

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'a da forma hediye edildi. Turhan, Trabzonspor'un ülkenin medarı iftiharlarından olduğunu belirterek, "Ülkenin her köşesinde, dünyanın her yerinde taraftarı olan büyük bir kulüptür. İnşallah bu takım, bu taraftara en yakın zamanda bir şampiyonluk ikram edecektir. Görev alan teknik kadroya, teknik ekibe ve idari kadroya başarılar diliyorum" dedi.

RONALDO İSTEĞİ

Bayramlaşma töreninde Bakan Albayrak ile bir taraftar arasında yaşanan diyalog dikkat çekti. Kucağındaki çocuğu ile Bakan Albayrak'ın yanına gelen vatandaş fotoğraf çektirmek istedi. Taraftarın bu isteğini kırmayan Albayrak, küçük çocukla bir süre muhabbet etti. Babasının Ronaldo hayranı olduğunu söylemesi üzerine küçük çocuk Bakan Albayrak ve Başkan Ahmet Ağaoğlu'ndan, Ronaldo'nun alınmasını istedi. Bu talebe Bakan Albayrak, esprili bir şekilde "Bizde de Abdülkadir ve Yusuf var" cevabını verdi.

Bakan Albayrak'a isminin yazıldığı formalar ve karakalem çalışmaları hediye edildi.