Rodallega ile görüşme
20 Mayıs 2019, Pazartesi
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ile görüşme

Rodallega ile görüşme
Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Hugo ile Beşiktaş derbisi sonrası bir görüşme daha yapıldı. 33 yaşındaki forvetin ücretinde indirim yapması tekrar istendi ve ancak bu şartta yeni bir sözleşme imzalanacağı vurgulandı. Kolombiyalı yıldızın yetkililere net bir cevap vermediği ama taraftarların gösterdiği sevgi karşısında da kararsız kaldığı iddia edildi
  1. 20.5.2019
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