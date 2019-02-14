Alkışlar Sosa’ya – Fotomaç – 14 Şubat 2019
14 Şubat 2019, Perşembe
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Alkışlar Sosa’ya

Alkışlar Sosa’ya

59 gündür sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan ve geri dönmek için gün sayan 'un kaptanı ekstra idmanlar ile çalışmalarını sürdürüyor.

59 gündür sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan ve geri dönmek için gün sayan 'un kaptanı ekstra idmanlar ile çalışmalarını sürdürüyor. Arjantinli 10 numaranın fizik ve kondisyon açığını kapatabilmek adına özel olarak antrenman yaptığı öğrenildi. 33 yaşındaki futbolcu, maçında sahada olmayı hedefliyor.

  1. 14.2.2019
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