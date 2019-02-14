Alkışlar Sosa’ya
59 gündür sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan ve yeşil sahalara geri dönmek için gün sayan Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa ekstra idmanlar ile çalışmalarını sürdürüyor.
59 gündür sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan ve yeşil sahalara geri dönmek için gün sayan Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa ekstra idmanlar ile çalışmalarını sürdürüyor. Arjantinli 10 numaranın fizik ve kondisyon açığını kapatabilmek adına özel olarak antrenman yaptığı öğrenildi. 33 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor maçında sahada olmayı hedefliyor.
- 14.2.2019
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
Toplam 1
Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
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Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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