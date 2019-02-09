Trabzonspor'dan anlamlı ziyaret
09 Şubat 2019, Cumartesi
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'dan anlamlı ziyaret

Trabzonspor'dan anlamlı ziyaret

Kulübünün yönetim kurulu üyeleri ile bordo-mavili futbol takımının Arjantinli oyuncusu , İstanbul'da kanser tedavisi gören 3 yaşındaki taraftarı ziyaret etti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyeleri Zafer Göktaş ve Lokman Sadıklar ile takım kaptanı 'nın, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi'nde tedavi gören 3 yaşındaki Ömer Asaf Kılıç'ı ziyaret ettiği belirtildi.

Ziyarette, Sosa'nın 3 yaşındaki taraftara çeşitli hediyeler verdiği ve ailesine geçmiş olsun dileğinde bulunduğu aktarıldı. Ayrıca bordo-mavili kulübün yöneticileri ile Sosa'nın aynı serviste tedavi gören çocuklarla sohbet ettiği de kaydedildi.

  1. 9.2.2019 20:25
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