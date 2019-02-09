Trabzonspor'dan anlamlı ziyaret
Trabzonspor Kulübünün yönetim kurulu üyeleri ile bordo-mavili futbol takımının Arjantinli oyuncusu Jose Sosa, İstanbul'da kanser tedavisi gören 3 yaşındaki taraftarı ziyaret etti.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyeleri Zafer Göktaş ve Lokman Sadıklar ile takım kaptanı Jose Sosa'nın, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi'nde tedavi gören 3 yaşındaki Ömer Asaf Kılıç'ı ziyaret ettiği belirtildi.
Ziyarette, Sosa'nın 3 yaşındaki taraftara çeşitli hediyeler verdiği ve ailesine geçmiş olsun dileğinde bulunduğu aktarıldı. Ayrıca bordo-mavili kulübün yöneticileri ile Sosa'nın aynı serviste tedavi gören çocuklarla sohbet ettiği de kaydedildi.
- 9.2.2019 20:25
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
Trabzonspor'dan anlamlı ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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