Sisteme ayar! Ünal Karaman'dan flaş karar...
Tecrübeli hoca, Ankaragücü maçında Hosseini’yi takıma monte edecek... İranlı ya da Toure’den birisi orta sahaya çekilecek. Ekuban ise kulübeye dönüyor.
Trabzonspor'da değişim rüzgarları esiyor... Geride kalan haftalarda kısıtlı kadro imkanları nedeniyle takımda çok fazla revizyon yapamayan teknik direktör Ünal Karaman, Vahid Amiri ile Majid Hosseini'nin İran Milli Takımı'ndan dönmesiyle rahatladı. Hazır dönen iki oyuncu, Ankaragücü maçının kadrosunda yer alacak.
HAMLE OYUNCUSU OLACAK
Hosseini'yi yarınki mücadelede 11'e monte edecek olan Karaman, Onazi ile Sosa'nın yokluğunda ya Toure'yi ya da Hosseini'yi orta sahada görevlendirerek buradaki sorunu gidermeyi planlıyor. Karaman'ın ayrıca Rodallega ile Ekuban'dan birisini de hamle oyuncusu olarak kenara alıp, tek forvete dönmesi bekleniyor.
ANTRENMANDA ŞENLİK
Ankaragücü maçının hazırlıkları sürüyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki idmanda dün kondisyon ve pas çalışmaları gerçekleştirildi. Gümüşhane Futbol Okulu sporcuları antrenmanı ziyaret ederek, takımla hatıra fotoğraf çektirdiler.
- 1.2.2019
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Beşiktaş'a sahip çıkın!
Toplam 1
Yorum
BJK TRAKTÖRÜ ŞİMDİYE KADAR OLDUĞU GİBİ SAHİP ÇIKIN BJK YE, HER ZAMAN YAPTIĞINIZI YAPIN GS YA N GALİP GETİRİN BJK Yİ DİYE TFF YE ZİYARETE GİTMİŞ TRAKTÖR
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Trabzonspor'da gelecek gençlerde
Toplam 1
Yorum
messi sinan gümüşe transfer teklifi yapılmış dediler inanmadım başkalarına para vermeye gerek yok özümüzde sinandan çok kaliteli gençler mutlaka v
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Nokta atışı yapmalıyız
Toplam 1
Yorum
fbli magnificant hoca kusur bakmada saçmalamışsın. Konuşmada çelişkiler var.Şampiyon olduğun sezonda da hiç bir genç kazandıramadın, o oturmuş kadroya.
Sisteme ayar! Ünal Karaman'dan flaş karar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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