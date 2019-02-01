Meler ve Fırat'a yine maç yok
04 Mayıs 2019, Cumartesi
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Meler ve Fırat'a yine maç yok

Meler ve Fırat'a yine maç yok

Merkez Hakem Kurulu, ’de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. ve ’a bu hafta da maç verilmedi.

ve (VAR hakemi), Başakşehir maçında 'u yakmıştı.

Meler, 18. haftada oynanan Trabzonspor-Medipol Başakşehir karşılaşmasındaki hatalı kararları, Fırat Aydınus da aynı maçta VAR odasında yanlışlara seyirci kalarak bordo-mavili takımın 4-2'lik yenilgisinde önemli rol oynamıştı. MHK'nin iki hakemi iki haftadır kızağa çekmesi, Trabzonspor'un Başakşehir maçında hakem kurbanı olduğunu kabul ettiği şeklinde değerlendirildi.

  1. 1.2.2019
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