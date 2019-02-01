Meler ve Fırat'a yine maç yok
Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Halil Umut Meler ve Fırat Aydınus’a bu hafta da maç verilmedi.
Halil Umut Meler ve Fırat Aydınus (VAR hakemi), Başakşehir maçında Trabzonspor'u yakmıştı.
Meler, 18. haftada oynanan Trabzonspor-Medipol Başakşehir karşılaşmasındaki hatalı kararları, Fırat Aydınus da aynı maçta VAR odasında yanlışlara seyirci kalarak bordo-mavili takımın 4-2'lik yenilgisinde önemli rol oynamıştı. MHK'nin iki hakemi iki haftadır kızağa çekmesi, Trabzonspor'un Başakşehir maçında hakem kurbanı olduğunu kabul ettiği şeklinde değerlendirildi.
- 1.2.2019
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Beşiktaş'a sahip çıkın!
Toplam 1
Yorum
BJK TRAKTÖRÜ ŞİMDİYE KADAR OLDUĞU GİBİ SAHİP ÇIKIN BJK YE, HER ZAMAN YAPTIĞINIZI YAPIN GS YA N GALİP GETİRİN BJK Yİ DİYE TFF YE ZİYARETE GİTMİŞ TRAKTÖR
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Trabzonspor'da gelecek gençlerde
Toplam 1
Yorum
messi sinan gümüşe transfer teklifi yapılmış dediler inanmadım başkalarına para vermeye gerek yok özümüzde sinandan çok kaliteli gençler mutlaka v
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Nokta atışı yapmalıyız
Toplam 1
Yorum
fbli magnificant hoca kusur bakmada saçmalamışsın. Konuşmada çelişkiler var.Şampiyon olduğun sezonda da hiç bir genç kazandıramadın, o oturmuş kadroya.
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