Trabzonspor’da Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı
28 Ocak 2019, Pazartesi
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’da Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor’da Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı

, ’in 20’nci haftasında Cumartesi günü sahasında oynayacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarına bugün 11.00’de yaptığı antrenmanla başladı.

'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Demir Grup Sivasspor maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon, diğer oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Sosa, Onazi ile Pereira'nın yanı sıra ülkelerinin milli takımında yer alan Hosseini ile Amiri antrenmanda yer almadı.

Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer, hazırlıklarına Çarşamba günü devam edecek.

  1. 28.1.2019 14:51
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