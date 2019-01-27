Rodallega'dan iddialı sözler

Geçen hafta 4-2 kaybedilen Başakşehir maçında fileleri sarsamayan Hugo Rodallega, bugün takımın en büyük kozlarından biri olacak. En son ilk devrenin son haftasında Çaykur Rize maçında gol atan 33 yaşındaki Kolombiyalı, "Tamamen bu maça odaklandım. Aklım fikrim şampiyonlukta. Başka da bir şey düşünmüyorum. Trabzonspor formasıyla şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyorum. Bunun için de Sivasspor'u yenmeliyiz. Golümü atacağım" dedi.

BİRBİRLERİNİ SIRTLADILAR

Trabzonspor deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sabah tamamladı. Ünal Karaman yönetimindeki idmanda taktik ağırlıklı çalışma yapılırken, oyuncuların oldukça keyifli olması dikkat çekti. Tecrübeli çalıştırıcı, Abdülkadir Ömür ile Abdülkadir Parmak'ı orta sahada yanına alarak kısa bir konuşma yaptı. Bu arada çalışmanın son bölümünde iki forvet Rodallega ile Ekuban ve iki Abdülkadir'in birbirlerini omuzlara alması dikkat çekti.

FIRTINA 13-7 ÖNDE

Karadeniz ekibi ile Sivasspor, ligde 26'ncı kez karşı karşıya gelecek. Iki takım arasında bugüne kadar oynanan 25 maçta Trabzonspor'un 13, ev sahibi Sivasspor'un 7 galibiyeti bulunuyor. 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 38 gol atarken, kalesinde 27 gol gördü.

"TRABZON TERTEMİZ"

BORDO-mavililer, CAS'ta 15 Mart'ta görülecek 2010-11 sezonundaki şike süreciyle ilgili duruşmaya hazırlanıyor. Hukuk kurulu titiz şekilde çalışıyor. Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan "CAS, son yayınladığı bültende Trabzonspor'umuzun 2010-11 sezonu şampiyonluğu bir kez daha tescillendi. O sezon tertemiz geçirdiğimiz belgelendi. Bu yoldan dönmek yok. Hakkımızı alıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.