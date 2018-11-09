Evinde daha iyi – Fotomaç – 09 Kasım 2018
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    Evinde daha iyi

    Evinde daha iyi

    Bordo-mavililerin bu sezon deplasman karnesi iyi değil.

    deplasmanda 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 2 mağlubiyet yaşadı. Fırtına, ligdeki 16 puanının 11'ni evinde, 5'ini ise dış sahada elde etti.

    1. 9.11.2018
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