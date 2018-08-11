Trabzonspor'dan Eren Bülbül paylaşımı
Trabzonspor, şehit Eren Bülbül'ün aramızdan ayrılışının 1. yılında bir paylaşım yaptı.
Yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Eren Bülbül'ü şehadetinin birinci yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Anısı bizimle yaşayacak!"
- 11.8.2018 12:28
-
Özer Hurmacı'dan Trabzonspor açıklaması
Toplam 3
Yorum
tssev hadi ordan be ne yaptın takım lehine de konuşuyosun
-
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 6
Yorum
Sinan Sonuç olarak Fernandaoyu ucuza satip yerine daha beceriksi'zini hemde daha pahaliya almak tam bir Fiyasko ! Comolli fos cikti beyler.
-
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 6
Yorum
Sinan Allah askina bu adamin Fernandao'dan ne fazlasi var? Fizik ayni, teknik becerisizlik ayni! üstelik Fernandao ligi taniyan bi futbolcuydu!
Trabzonspor'dan Eren Bülbül paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.