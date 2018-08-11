Trabzonspor'dan Eren Bülbül paylaşımı – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    'dan paylaşımı

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'dan <a href="/index/eren-bulbul?id=17a255fa-e17d-463c-ad17-7ae472d7ab3d" class="" rel="tag">Eren Bülbül</a> paylaşımı

    , şehit 'ün aramızdan ayrılışının 1. yılında bir paylaşım yaptı.

    Kulübü sosyal medyadan şehit hakkında açıklama yaptı.

    Yapılan açıklamada şöyle denildi:

    "'ü şehadetinin birinci yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Anısı bizimle yaşayacak!"

    1. 11.8.2018 12:28
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