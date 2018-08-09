Bayrak için teşekkür – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
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HEPSİ
    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    için teşekkür

    <a href="/index/bayrak?id=7ff6de90-6096-4dcf-912c-46755e6ff5d5" class="" rel="tag">Bayrak</a> için teşekkür
    Yönetim, tarafından Medical Park Stadı'nın karşısına dikilen 61 metrelik bayrağı için teşekkür etti. Bayrağın camiada büyük bir memnuniyetle karşılandığının vurgulandığı açıklamada, "'ne bu anlamlı hareketinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız" ifadesi yer aldı.
    1. 9.8.2018
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