Trabzonspor'dan Majid Hosseini bombası

Fırtına'da stoper için yeni ve genç bir isim daha gündeme geldi. Bordo-mavili kulübün teknik heyetinin Dünya Kupası performansını yakından takip ederek beğendiği İran Milli Takımı'nın 22 yaşındaki stoperi Majid Hosseini'nin alınması için yönetime rapor sunduğu öğrenildi. Trabzonspor'un resmi bir hamle yaptığı ve hem oyuncudan hem de Esteghlal'den haber beklediği belirtildi. İran takımı Esteghlal ile 1 yıllık daha sözleşmesi olan Hosseini, geçtiğimiz sezon toplam 31 maçta forma giydi. Bordo- mavililer, ayrıca Al Sadd'da forma giyen 26 yaşındaki yine İranlı stoper Morteza için de girişim yapıyor.