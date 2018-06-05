Buyrun masaya – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    Buyrun masaya

    Buyrun masaya

    Bordo-mavili yönetim, fedakarlık yapmalarını istediği , , , , ve ile görüşmelere başlıyor. Ücretinde indirim yapanla yola devam edilecek.

    Yönetim iç transferde fedakarlık yapmalarını istediği Burak, Onur, Olcay, Rodallega, Kucka ve Sosa gibi isimleri görüşme masasına çağırdı. Bordo-mavililer bu oyuncuların önce menajerleri ile bir araya gelecek ve kulübün içinde bulunduğu ekonomik durum nedeniyle fedakarlık yapılması gerektiğini iletecek. Ardından ise oyuncularla maya oturulacak ve özellikle rakamsal bazda indirim yapılması durumunda ödemelerin aksamayacağından bahsedilecek.

    FEDA YOKSA DEVAM EDEMEYİZ
    Başkan Ahmet Ağaoğlu, konu ile ilgili şunları söyledi: "İndirim yoksa oyuncuları göndermek zorundayız. Bu yönde Burak'ın tavrı olumsuz ise geldiği şartlarda (3-4 milyon euro) istediği kulübe gidebilir. Ancak isteriz ki , Trabzonspor'da kalmak için gerekli fedakarlığı yapsın. Sonuçta bu takımın en değerli isimlerinden. Sosa ve Kucka'nın durumu da öyle. yoksa, üzgünüz ama bu mali şartlarda yola devam edemeyiz. Oyuncuları isteyen önce bizimle görüşmek zorunda."
    1. 5.6.2018
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