Buyrun masaya
Bordo-mavili yönetim, fedakarlık yapmalarını istediği Burak, Onur, Olcay, Rodallega, Kucka ve Sosa ile görüşmelere başlıyor. Ücretinde indirim yapanla yola devam edilecek.
FEDA YOKSA DEVAM EDEMEYİZ
Başkan Ahmet Ağaoğlu, konu ile ilgili şunları söyledi: "İndirim yoksa oyuncuları göndermek zorundayız. Bu yönde Burak'ın tavrı olumsuz ise geldiği şartlarda (3-4 milyon euro) istediği kulübe gidebilir. Ancak isteriz ki Burak, Trabzonspor'da kalmak için gerekli fedakarlığı yapsın. Sonuçta bu takımın en değerli isimlerinden. Sosa ve Kucka'nın durumu da öyle. Feda yoksa, üzgünüz ama bu mali şartlarda yola devam edemeyiz. Oyuncuları isteyen önce bizimle görüşmek zorunda."
- 5.6.2018
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Toplam 1
Yorum
SON SİYAH AMAN OĞUZHAN'I KAÇIRMAYIN SENEYE YOKSA MAHFOLURUZ.. ANLAŞILAN YÖNETİM HALA AKILLANMADI ÖNÜMÜZDEKİ SENEDE BJK KAYIP...
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Koç’a gönderme
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Toplam 2
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