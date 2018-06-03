Gençler ezdi geçti – Fotomaç – 03 Haziran 2018
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    04 Haziran 2018, Pazartesi
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    Gençler ezdi geçti

    Gençler ezdi geçti

    ’da gençler , , ; tecrübeli isimler , ve ’ya piyasa değeri bakımından büyük fark attı.

    Fırtına'da gençler tecrübeli isimleri değer bakımından geride bıraktı. Transfermarkt'a göre 21 yaşındaki Yusuf 12 milyon euro (63 milyon ) ile takımın en pahalı ismi. Hatta , Süper Lig'deki en pahalı Türk futbolcu unvanını da ele getirdi. Abdülkadir 8 milyon euro (42 millon TL), Okay 7.5 milyon euro ile (39 milyon TL) onu takip etti. Kucka 3.7 milyon 500 bin euro, Onazi 3.5 milyon euro değerinde.

    BURAK DÜŞÜŞ YAŞADI
    3 milyon 500 bin, kaleci Onur 2.5 milyon, Sosa 2 milyon euro'luk değerleriyle büyük yaşadı. Olcay, Bero ve Castillo da değer yitiren isimler arasında yer aldı. İşte ekibinin kadrosunda yer alan bazı futbolcu değerleri: Novak 2 milyon euro, Olcay 1.7 milyon euro, Bero 1.5 milyon euro, Castillo 1.3 milyon euro, Pereira 1 milyon euro, Rodallega 800 bin euro.

    EN BÜYÜK DÜŞÜŞ SOSA'DA
    Milan'dan 4.5 milyon euro'ya alınan ve yıllık 3.2 milyon euro ödenen Sosa tam bir hayal kırıklığı. Arjantinli, sezonu 3 asistlik katkı ile tamamladı. 32 yaşındaki yıldız Transfermarkt'a göre şu anda 2 milyon euro ve en büyük düşüşü o yaşadı.
    1. 3.6.2018
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