Gençler ezdi geçti
Trabzonspor’da gençler Yusuf, Abdülkadir, Okay; tecrübeli isimler Burak, Sosa ve Kucka’ya piyasa değeri bakımından büyük fark attı.
Fırtına'da gençler tecrübeli isimleri değer bakımından geride bıraktı. Transfermarkt'a göre 21 yaşındaki Yusuf 12 milyon euro (63 milyon TL) ile takımın en pahalı ismi. Hatta Yusuf, Süper Lig'deki en pahalı Türk futbolcu unvanını da ele getirdi. Abdülkadir 8 milyon euro (42 millon TL), Okay 7.5 milyon euro ile (39 milyon TL) onu takip etti. Kucka 3.7 milyon 500 bin euro, Onazi 3.5 milyon euro değerinde.
BURAK DÜŞÜŞ YAŞADI
Burak 3 milyon 500 bin, kaleci Onur 2.5 milyon, Sosa 2 milyon euro'luk değerleriyle büyük düşüş yaşadı. Olcay, Bero ve Castillo da değer yitiren isimler arasında yer aldı. İşte Karadeniz ekibinin kadrosunda yer alan bazı futbolcu değerleri: Novak 2 milyon euro, Olcay 1.7 milyon euro, Bero 1.5 milyon euro, Castillo 1.3 milyon euro, Pereira 1 milyon euro, Rodallega 800 bin euro.
EN BÜYÜK DÜŞÜŞ SOSA'DA
Milan'dan 4.5 milyon euro'ya alınan ve yıllık 3.2 milyon euro ödenen Sosa tam bir hayal kırıklığı. Arjantinli, sezonu 3 asistlik katkı ile tamamladı. 32 yaşındaki yıldız Transfermarkt'a göre şu anda 2 milyon euro ve en büyük düşüşü o yaşadı.
BURAK DÜŞÜŞ YAŞADI
Burak 3 milyon 500 bin, kaleci Onur 2.5 milyon, Sosa 2 milyon euro'luk değerleriyle büyük düşüş yaşadı. Olcay, Bero ve Castillo da değer yitiren isimler arasında yer aldı. İşte Karadeniz ekibinin kadrosunda yer alan bazı futbolcu değerleri: Novak 2 milyon euro, Olcay 1.7 milyon euro, Bero 1.5 milyon euro, Castillo 1.3 milyon euro, Pereira 1 milyon euro, Rodallega 800 bin euro.
EN BÜYÜK DÜŞÜŞ SOSA'DA
Milan'dan 4.5 milyon euro'ya alınan ve yıllık 3.2 milyon euro ödenen Sosa tam bir hayal kırıklığı. Arjantinli, sezonu 3 asistlik katkı ile tamamladı. 32 yaşındaki yıldız Transfermarkt'a göre şu anda 2 milyon euro ve en büyük düşüşü o yaşadı.
- 3.6.2018
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