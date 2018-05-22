Yeni hoca kim olacak? Özkan Sümer konuştu
Kulüpte son 6 sezonuna 8 teknik direktör damga vurdu. Ersun Yanal ve Hami Mandıralı 2 kez geldi, yeni yönetim hata yapmamak için ince eleyip sık dokuyor.
AKÇAY, TEKELİOĞLU VE ÇALIMBAY GEÇEBİLDİ
Fırtına'nın son 6 sezonunda görev yapan 8 teknik adamın görevde bulundukları sürede oynadıkları resmi maçlara bakılarak yapılan araştırmada Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı, Halilhodzic, Ersun Yanal, Şota gibi isimler yüzde 50'nin altında kalan teknik adamlar oldu. Akçay, Tekelioğlu ve Çalımbay yüzde 50 başarı ortalamasını geçen isimler oldu.
BİRKAÇ GÜNE BİTEBİLİR
Yabancı bir teknik adamla çalışmanın bu süreçte sıkıntı doğuracağını düşünen genel koordinatör Özkan Sümer'in, takımı yerli bir hocaya teslim etmesi bekleniyor. Çeşitli alternatiflerinde gündeme geldiği Karadeniz ekibinde, Sümer'in yabancı teknik adam konusundaki tutumunda bir değişiklik olmadığı; takımın yerli bir teknik adama emanet etmek için çalışmalarını titizlikle ve yoğun bir şekilde sürdürdüğü belirtiliyor. Sümer'in önümüzdeki birkaç gün içerisinde yeni hocayı açıklaması bekleniyor.
YERLİNİN DE YERLİSİ | MİNİ YORUM - OLCAY ÇAKIR
Olağanüstü kongre kararı ve akabinde gelen yeni yönetimin verdiği mesajlardan anladığımız şu; büyük bir borç batağına girilmiş, başta oyuncular olmak üzere, personele ve dışarıya borçlar var. Haliyle hacizler, şikayetler söz konusu. Zaten durum iyi olsa yani olağan olsa, olağanüstü bir kongreye de gidilmezdi diye düşünüyorum. Yönetim teknik adam konusunda kılı kırk yararak bir karar vermek istiyor şimdi. Yerli teknik adamlar ve yerlinin yerlisi arasında bir tercih yapılacak. Öne çıkan isimler var, kararı verecek tecrübe ve birikim de var. Adı geçen isimlerden doğru bir karar, bir çok parametre birleştirilerek verilecektir.
- 22.5.2018
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Abdullah Ercan Antalya’ya
Toplam 1
Yorum
RY ANTALYASPOR TAKIMI HOCA DENEME YERİMİ NE BAŞARISI VAR YÖNETİM ANTALYASPORU BİR ALT LİĞE ELLERİYLE GÖNDERİYOR YAZIK VEFAKAR TARAFTARA
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Aykut Kocaman: "Hakkım helal olsun"
Toplam 3
Yorum
fb bırak artık..
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Aykut Kocaman: "Hakkım helal olsun"
Toplam 3
Yorum
sinyor yazik olur aykut hoca giderse ! benim icin avrupa tarzi futbol oynuyor. ama millet istemiyor onun icin tr gelismiyor ayni tas ayni hamam
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