Yeni hoca kim olacak? Özkan Sümer konuştu – Fotomaç – 22 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Yeni hoca kim olacak? Özkan Sümer konuştu

    Yeni hoca kim olacak? Özkan Sümer konuştu

    Kulüpte son 6 sezonuna 8 damga vurdu. ve 2 kez geldi, yeni yönetim hata yapmamak için ince eleyip sık dokuyor.

    'i 55 puan ile 5. tamamlayan Trabzonspor'un son 6 sezonuna 8 teknik adam damga vurdu. Ersun Yanal ve Hami Mandıralı gibi isimler ise bordo-mavili takımı çalıştırma fırsatını söz konusu süre içerisinde iki kez yakalamalarına rağmen başarılı olamadılar. Şenol Güneş'in ardından 'da sırasıyla Tolunay Kafkas, Mustafa Reşit Akçay, Hami Mandıralı, Halilhodzic, Ersun Yanal, Şota, Sadi Tekelioğlu, Hami Mandıralı, Ersun Yanal ve Rıza Çalımbay gibi isimler görev yaptı. Süper Lig'de yaptığı teknik adam değişiklikleriyle gündeme gelen ve bu konuda bir türlü istikrarlı görüntü sergileyemeyen kulüp, 6 sezon içinde 10 kez teknik direktör değişikliğine gitti. Söz konusu dönem içinde bir yıla bir teknik adam sığdıramadığı görülen Karadeniz ekibinde, Güneş'in ardından ise yüzde 50 ortalamasını 3 teknik adam geçebildi.

    AKÇAY, TEKELİOĞLU VE ÇALIMBAY GEÇEBİLDİ
    Fırtına'nın son 6 sezonunda görev yapan 8 teknik adamın görevde bulundukları sürede oynadıkları resmi maçlara bakılarak yapılan araştırmada Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı, Halilhodzic, Ersun Yanal, Şota gibi isimler yüzde 50'nin altında kalan teknik adamlar oldu. Akçay, Tekelioğlu ve Çalımbay yüzde 50 başarı ortalamasını geçen isimler oldu.

    BİRKAÇ GÜNE BİTEBİLİR
    Yabancı bir teknik adamla çalışmanın bu süreçte sıkıntı doğuracağını düşünen genel koordinatör Özkan Sümer'in, takımı yerli bir hocaya teslim etmesi bekleniyor. Çeşitli alternatiflerinde gündeme geldiği ekibinde, Sümer'in yabancı teknik adam konusundaki tutumunda bir değişiklik olmadığı; takımın yerli bir teknik adama emanet etmek için çalışmalarını titizlikle ve yoğun bir şekilde sürdürdüğü belirtiliyor. Sümer'in önümüzdeki birkaç gün içerisinde yeni hocayı açıklaması bekleniyor.

    YERLİNİN DE YERLİSİ | MİNİ YORUM - OLCAY ÇAKIR
    Olağanüstü kongre kararı ve akabinde gelen yeni yönetimin verdiği mesajlardan anladığımız şu; büyük bir batağına girilmiş, başta oyuncular olmak üzere, personele ve dışarıya borçlar var. Haliyle hacizler, şikayetler söz konusu. Zaten durum iyi olsa yani olağan olsa, olağanüstü bir kongreye de gidilmezdi diye düşünüyorum. Yönetim teknik adam konusunda kılı kırk yararak bir karar vermek istiyor şimdi. Yerli teknik adamlar ve yerlinin yerlisi arasında bir tercih yapılacak. Öne çıkan isimler var, kararı verecek tecrübe ve birikim de var. Adı geçen isimlerden doğru bir karar, bir çok parametre birleştirilerek verilecektir.
    1. 22.5.2018
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