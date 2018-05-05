Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 11. ve 74. dakikalarda Diagne, 22. ve 59. dakikalarda Trezeguet ve 45. dakikada Mensah kaydetti. Trabzonspor'un golleri ise 17. ve 48. dakikalarda Filip Novak'tan geldi.



Trabzonspor'da 77. dakikada Okay Yokuşlu ve 87. dakikada Tomas Hubocan direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldılar.