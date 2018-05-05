Trabzonspor'a evinde Kasımpaşa'ya 5-2 mağlup oldu!
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Trabzonspor'u 5-2 mağlup etti.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 11. ve 74. dakikalarda Diagne, 22. ve 59. dakikalarda Trezeguet ve 45. dakikada Mensah kaydetti. Trabzonspor'un golleri ise 17. ve 48. dakikalarda Filip Novak'tan geldi.
Trabzonspor'da 77. dakikada Okay Yokuşlu ve 87. dakikada Tomas Hubocan direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldılar.
- 5.5.2018 11:03
- Güncelleme: 5.5.2018 20:58
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maho yerlerde yatıp zaman geçiriyordun emre efendi sivas affetmez
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birisi süper olur.
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