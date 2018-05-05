Trabzonspor'a evinde Kasımpaşa'ya 5-2 mağlup oldu! – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    'a evinde 'ya 5-2 mağlup oldu!

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'a evinde <a href="/index/kasimpasa?id=1f925e8a-6f14-4a30-b8c2-cdfb0637ed5d" class="" rel="tag">Kasımpaşa</a>'ya 5-2 mağlup oldu!

    Spor Toto 'in 32. haftasında deplasmanda 'u 5-2 mağlup etti.

    'ya galibiyeti getiren golleri 11. ve 74. dakikalarda Diagne, 22. ve 59. dakikalarda Trezeguet ve 45. dakikada Mensah kaydetti. 'un golleri ise 17. ve 48. dakikalarda Filip Novak'tan geldi.

    'da 77. dakikada Okay Yokuşlu ve 87. dakikada Tomas Hubocan direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldılar.

    1. 5.5.2018 11:03
    2. Güncelleme: 5.5.2018 20:58
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