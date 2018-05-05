Beşikdüzü ziyaret etti – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    ziyaret etti

    Beşikdüzü ziyaret etti
    Kulübü Başkanı Çetin , Onursal Başkanı Muhtalip Uzun ve yönetim kurulu üyeleri dün 'u ziyaret etti. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ve yöneticilerle görüşen Eksert, yönetim kuruluna başarı dileyip, altyapı konusunda proje desteği talep etti.
    1. 5.5.2018
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