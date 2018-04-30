Burak Yılmaz'dan büyük fedakarlık
Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup edip Avrupa kupalarına gitme yolunda büyük bir aşama kaydederken, golcü futbolcusu Burak Yılmaz'dan haber geldi.
AÇIKLAMA YAPTI
Sakatlığı bulunan ve son 3 haftada oynanayıp oynamayacağı merak konusu olan Burak, twitter hesabından açıklama yaptı.
"SEZON SONU AMELİYAT OLACAĞIM"
Takımın Avrupa iddiası olduğu için kalan haftalarda forma giyeceğini belirten Burak "Berlin"de yapılan tetkikler sonucu sağ tarafımdaki fıtığın nüksettiği,takımımızın avrupa iddiası devam ettiği için kalan 3 maçta böyle oynamaya devam edeceğim,sezon sonu ameliyat olacağım,ilginiz için teşekkür ederim...'' açıklamasını yaptı.
- 30.4.2018 20:50
- Güncelleme: 30.4.2018 20:51
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Galatasaray Avrupa devlerini geride bıraktı
Toplam 1
Yorum
mnk Galatasaray !!!
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Galatasaray Beşiktaş maçının istatistikleri
Toplam 9
Yorum
GÖZ GÖZ 35 DAHA GÖZTEPE SON SÖZÜNÜ SÖYLEMEDİ..ACELE ETMEYİN..
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Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının öne çıkan istatistikleri
Toplam 2
Yorum
ALOOO ŞAMPİYON BELLİ OLDU..LİG BİTTİ..
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