AÇIKLAMA YAPTI

Sakatlığı bulunan ve son 3 haftada oynanayıp oynamayacağı merak konusu olan Burak, twitter hesabından açıklama yaptı.

"SEZON SONU AMELİYAT OLACAĞIM"

Takımın Avrupa iddiası olduğu için kalan haftalarda forma giyeceğini belirten Burak "Berlin"de yapılan tetkikler sonucu sağ tarafımdaki fıtığın nüksettiği,takımımızın avrupa iddiası devam ettiği için kalan 3 maçta böyle oynamaya devam edeceğim,sezon sonu ameliyat olacağım,ilginiz için teşekkür ederim...'' açıklamasını yaptı.