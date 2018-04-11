Esteban döndü Kucka tarz yaptı – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    döndü tarz yaptı

    Esteban döndü Kucka tarz yaptı

    , maçının hazırlıklarına başladı.

    , maçının hazırlıklarına başladı. Çalımbay yönetimindeki idmana izinli olan Uğur, Burak ve Okay'ın yanı sıra tedavileri devam eden Onazi ve Batuhan katılmadı. Yabancılar ile yerlilerin taktik maçını yerliler 3-0 aldı. 2 ay önce sağ ayak baş parmağı kırıldığı için tedavisine başlanan kaleci uzun bir aradan sonra sahaya çıktı. Bu arada bir dönem saçlarını beyaza boyatan Sosa'dan sonra 'da saçlarını beyaza boyattı. Antrenmanda yeni saç stili ile oldukça dikkat çeken Kucka, takım arkadaşlarının ilgi odağı haline geldi.
    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:46
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