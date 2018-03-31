Güçlü bir yönetim
Başkan adayı Ahmet Ağaoğlu, “Camianın önde gelenleri ile uzun zamandır istişareler yapıyoruz. Bu ateşi söndüreceğiz. Bunun için geliyoruz” dedi
ÇOK GÜZEL MESAJLAR ALDIK
Ağaoğlu adaylığını açıklamasının ardından art arda gelen destek açıklamalarına da teşekkür ederek, "Önemli isimlerden çok güzel mesajlar aldık. Camiamızın gösterdiği bu ilgi bizi bir hayli sevindirdi, umutlarımızı artırdı. Zamanımız dar. İşimiz zor ama moral motivasyonumuz yerinde. Yönetimimizde çok güçlü ve güzel isimler olacak, yakında bunları duyarsınız" açıklamasını yaptı.
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:02
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