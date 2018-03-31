Güçlü bir yönetim – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    Güçlü bir yönetim

    Güçlü bir yönetim

    Başkan adayı , “Camianın önde gelenleri ile uzun zamandır istişareler yapıyoruz. Bu ateşi söndüreceğiz. Bunun için geliyoruz” dedi

    'un 7-8 Nisan tarihinde yapacağı olağanüstü genel kurul öncesi başkan adaylığını açıklayan 'ndan önemli açıklamalar... Mali tablonun kendisini korkutmadığını, vererek, çalışarak, sabrederek bu işin üstesinden gelebileceklerini belirten Ağaoğlu, önümüzdeki günlerde Trabzon'da geniş kapsamlı bir açıklama yapacağını belirterek, "Bizim her şeyden önce camiamızın ve taraftarımızın sabrına ihtiyacımız var. Hayal kurmayalım. Camiamızın sabrı bizi hedefimize ulaştırabilir" dedi. Uzun zamandır camianın önemli isimleriyle istişareler yürüttüklerini belirten Ağaoğlu, "Allah'ın izniyle el ele vererek bu zorlu sürecin üstesinden geleceğiz. Mali durum ortada. Ne yapalım, uzaktan yangını mı seyredeceğiz, tabii ki bu ateşi söndüreceğiz. Bu bir süreç meselesi. Bunun için lütfen önce sabır diyoruz. Trabzonspor için hedefimiz ve hayallerimiz gerçekten büyük. Bunları gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

    ÇOK GÜZEL MESAJLAR ALDIK
    Ağaoğlu adaylığını açıklamasının ardından art arda gelen destek açıklamalarına da teşekkür ederek, "Önemli isimlerden çok güzel mesajlar aldık. Camiamızın gösterdiği bu ilgi bizi bir hayli sevindirdi, umutlarımızı artırdı. Zamanımız dar. İşimiz zor ama moral motivasyonumuz yerinde. Yönetimimizde çok güçlü ve güzel isimler olacak, yakında bunları duyarsınız" açıklamasını yaptı.
    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:02
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