Evinde daha çok puan aldı – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    Evinde daha çok puan aldı

    Evinde daha çok puan aldı

    Fırtına, teknik direktör döneminde yeni stadı Medical Park'ta 13 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı ve 5 kez kaybetti.

    Fırtına, teknik direktör döneminde yeni stadı Medical Park'ta 13 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı ve 5 kez kaybetti. Attığı 20 gole karşılık kalesinde 21 gol gördü. döneminde ise , sahasında 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 2 mağlubiyet yaşadı. 15 gol atıp 9 gol yedi.
    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:00
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