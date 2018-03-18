Trabzonspor - Yeni Malatyaspor | CANLI – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    Trabzonspor - Yeni Malatyaspor | CANLI

    ’de son oynadığı Teleset Mobilya Akhisarspor maçını kazanarak yeniden yükselişe geçen  sahasında Evkur ’u konuk ediyor. Fırtına 16.00'da başlayan mücadelede rakibini mağlup ederek galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

    'de 25 haftalık bölümde 39 puan toplayan ve Avrupa Kupaları'na katılmayı hedefleyen bordo-mavililer, 26'ncı hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Evkur karşısında 3 puan arıyor. Saat 16.00'da Medical Park Stadyumu'nda başlayan karşılaşmada hakem düdük çalıyor.

    EVKUR YENİ MALATYASPOR İLE 2. KEZ
    ile Evkur Yeni Malatyaspor ikinci kez karşı karşıya geliyor. İki takım Süper Lig'de ilk kez ligin ilk yarısındaki maçta karşılaştı ve Trabzonspor deplasmanda oynadığı bu maçta sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.

    4 MAÇTIR EVİNDE KAZANAMIYOR
    Trabzonspor, evinde oynadığı son 4 maçında galip gelemedi. Ligde son olarak 16 Aralık 2017'de 16'ncı hafta mücadeleside sahasında 'u mağlup eden bordo-mavililer, sonraki 4 maçında ve ile berabere kaldı, ve 'a mağlup oldu.



    İLK 11'LER

    Trabzonspor: Onur, Pereira, Okay, Uğur, Novak, Onazi, Kucka, Olcay, Sosa, Yusuf Yazıcı, .

    Yeni Malatyaspor: Ertaç, Mina, Sadık, Doria, , Issam, Azubuike, Aytaç, Cissokho, Adem, Boutaib.

    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 17:27
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