Yağmurda neşeli idman – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    Yağmurda neşeli idman

    Yağmurda neşeli idman
    Trabzonspor, Evkur maçı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yönettiği idmanda ısınma hareketlerinin ardından pas, taktik ve şut çalışmaları gerçekleştirildi. Yağmur altındaki antrenmanda oyuncuların neşesi ve birbirleriyle şakalaşmaları dikkat çekti.

    KAMİL AYRI ÇALIŞTI
    Antrenmana sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden kaleci Esteban Alvarado, Jan Durica, Fabian Castillo ve Matus Bero katılmadı. Kamil Ahmet ise takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı. Sağlık kurulunun 5 oyuncunun bir an önce yeniden takıma katılması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

    EN İSTİKRARLI YUSUF OLDU
    Trabzonspor'da ligin geride kalan 25 haftalık bölümünde 25 maçta da forma giyen oyuncu çıkmadı. Yusuf Yazıcı ligde 24 maçta forma giyerek bu alanda en istikrarlı isim olurken, onu 23'er maçta yer alan Okay ile Pereira izledi. Kaptan Onur Kıvrak 22, Abdülkadir 21, Olcay Şahan ise 20 maçta görev yaptı.
    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:23
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