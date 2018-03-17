Yağmurda neşeli idman
KAMİL AYRI ÇALIŞTI
Antrenmana sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden kaleci Esteban Alvarado, Jan Durica, Fabian Castillo ve Matus Bero katılmadı. Kamil Ahmet ise takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı. Sağlık kurulunun 5 oyuncunun bir an önce yeniden takıma katılması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
EN İSTİKRARLI YUSUF OLDU
Trabzonspor'da ligin geride kalan 25 haftalık bölümünde 25 maçta da forma giyen oyuncu çıkmadı. Yusuf Yazıcı ligde 24 maçta forma giyerek bu alanda en istikrarlı isim olurken, onu 23'er maçta yer alan Okay ile Pereira izledi. Kaptan Onur Kıvrak 22, Abdülkadir 21, Olcay Şahan ise 20 maçta görev yaptı.
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:23
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Fenerbahçe son topta yıkıldı
Toplam 2
Yorum
korhan şu basketboldaki fenerbahçe taraftarı hiç bir takımda yok türkiyedeki. (basketboldaki taraftar olarak ayrıca belirtiyorum)
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İşte Kocaman'ın derbi 11'i...
Toplam 4
Yorum
can AYKUT UN ONBIR SURMESINI ICIN KAFA YORMASINA GEREK YOK KI, NASIL OLSA FENER KOTU DAHI OYNASA SAHA DISI FAKTORLERI SAYESINDE YINE YENERLER,
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Fenerbahçe son topta yıkıldı
Toplam 2
Yorum
Ozi Yazık oldu son saniye basketi ile maçı rakibe vermek.Maç izlerken bu kadar iyi bir takımın iyi bir oyun kurucusunun olmamasını garipsedim.
Yağmurda neşeli idman haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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