Şenol Güneş: Ben hiçbir zaman Trabzonspor...
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu.
Şenol Güneş'in ifadeleri şöyle:
Biz buranın sahibi değiliz, askeriyiz. Trabzon'da da bu böyle Beşiktaş'ta da bu böyle. Aldığımız görevi, en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Rıza Hoca, Türkiye'nin çok büyük bir değeri... Ona da, Trabzonspor'a da başarılar diliyorum. Bizim de kazanmamız gerek, onların kazanmaya ihtiyacı var. Umarım güzel maç olur. Kader ne yazıyorsa oraya gidiyoruz. Ben Trabzonspor'dan hiçbir zaman kendim ayrılmadım. Sadece son sefer öyle oldu. Hep görevime son verildi. E şimdi ne yapalım?
Rıza Çalımbay'ın ifadeleri:
Yıllarca Beşiktaş'ta futbol oynadık, güzeldi tabii ki. Ama sonra başka bir kulvara geçiyorsunuz. Teknik direktör oluyorsunuz. Maçımız dostça geçecek. Sahada her türlü mücadeleyi yapacağız. Hem Avrupa'da hem Türkiye'de Şenol Hoca'ya başarılar diliyorum.
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 20:08
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Galatasaray'da flaş ayrılık!
Toplam 2
Yorum
gfff NORMAL,1 YIL SOZLESMESI OLAN TOPCUYA 9 MILYON EURO VERENI KIM TUTAR?
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Galatasaray'da flaş ayrılık!
Toplam 2
Yorum
Bayram Çok beceriksiz bir scout idi gitmesi galatasaraya faydalı olacaktır
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Ahmet Çakar'dan olay yorum:'Aptalca...'
Toplam 3
Yorum
dogrutespit bence BJK macı 11i bozulmamalıydı ekici sener atıf soldado 11 de olsa bu macı 4-1 FB alırdı
Şenol Güneş: Ben hiçbir zaman Trabzonspor... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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