Şenol Güneş: Ben hiçbir zaman Trabzonspor... – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    : Ben hiçbir zaman ...

    Şenol Güneş: Ben hiçbir zaman Trabzonspor...

    Teknik Direktörü , mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu.

    Teknik Direktörü , maçı öncesi meslektaşı ile birlikte soruları yanıtladı.

    Şenol Güneş'in ifadeleri şöyle:

    Biz buranın sahibi değiliz, askeriyiz. Trabzon'da da bu böyle Beşiktaş'ta da bu böyle. Aldığımız görevi, en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Rıza Hoca, Türkiye'nin çok büyük bir değeri... Ona da, Trabzonspor'a da başarılar diliyorum. Bizim de kazanmamız gerek, onların kazanmaya ihtiyacı var. Umarım güzel maç olur. Kader ne yazıyorsa oraya gidiyoruz. Ben Trabzonspor'dan hiçbir zaman kendim ayrılmadım. Sadece son sefer öyle oldu. Hep görevime son verildi. E şimdi ne yapalım?

    Rıza Çalımbay'ın ifadeleri:

    Yıllarca Beşiktaş'ta futbol oynadık, güzeldi tabii ki. Ama sonra başka bir kulvara geçiyorsunuz. Teknik direktör oluyorsunuz. Maçımız dostça geçecek. Sahada her türlü mücadeleyi yapacağız. Hem Avrupa'da hem Türkiye'de Şenol Hoca'ya başarılar diliyorum.
    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:08
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