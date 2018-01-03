Trabzonspor sol gösterip, sağ vurdu
Trabzonspor, Süper Ligin ilk yarısında bu sezon sol gösterip sağ vurdu. Bordo-mavililer ligde attığı 33 golü 14'nü sağ ayak ile atarken 6 gol ise sol ayakla attı. 3 golü kafa ile kaydeden bordo-mavililerin frikik golü ise bulunmuyor.
EN ÇOK GOL HÜCUM OYUNCULARINDAN GELDİ
Trabzonspor, Süper Lig'de attığı 33 golün 14'nü ilk yarıda atarken, 19 gol ise ikinci yarıda attı. Bordo-mavililerde en çok golü ise hücum bölgesinde oynayan oyunculardan geldi. Karadeniz ekibinde ileri uç oyuncuları 24 gole imza atarken orta saha oyuncuları ise 9 gol attı. Savunma oyuncularından ise gol gelmedi. Trabzonspor'da 10 oyuncu ise ligde golle tanıştı. Bu oyuncuların başında Burak Yılmaz 14, Rodallega 4, N'Doye, Yusuf Yazıcı ve Olcay Şahan 3 gol. Kucka 2 gol, Bero, Okay, Onazi ve Abdulkadir Ömür ise 1'er gol atan isimler oldu.
LİGİN EN GENÇ İSMİ ABDULKADİR ÖMÜR
Süper Lig'in ilk yarısında mücadele eden ilk isim bordo-mavili kulübün altyapısından yetişen Abdulkadir Ömür oldu. 25 Haziran 1999 doğumlu olan Abdulkadir'i Fenerbahçe'den Oğuz Kaan Güçtekin takip etti. Güçtekin ise 06 Nisan 1999 doğumlu. Bu iki oyuncuyu ise Evkur Yene Malatyaspor'dan Sincere Seth takip etti. Nijeryalı oyuncu 28 Nisan 1998 doğumlu.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:11
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