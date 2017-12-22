 Burak Yılmaz oy verdi – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    oy verdi

    Burak Yılmaz oy verdi
    Fırtına'nın forveti , Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Fotoğrafları inceleyen 32 yaşındaki forvet, haber kategorisinde Elif Öztürk'ün "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü", yaşam kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Koyunların yolculuğu", spor kategorisinde ise Abdullah Coşkun'un "Türkiye'nin sevinci'' isimli fotoğraflarına oy verdi.

    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:50
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