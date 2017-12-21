Bedavaya Doria

Brezilyalı savunmacı için ön görüşme yapıldı. Fransız ekibinin idarecileri, bordo-mavili kulübün menajerler üzerinden yürüttüğü temasta “Sezon sonuna kadar bonservis bedeli olmadan size kiralayabiliriz” ifadelerini kullandı

Trabzonspor'un devre arasında 'olmazsa olmazı' stoper transferi... Bordo-mavililer birçok isimle görüşmeleri sürdürürken bunlardan biri de kariyerini Marsilya'da sürdüren Doria. 23 yaşındaki genç stoper için görüşmelere şu aşamada menajerler üzerinden devam eden Karadeniz Fırtınası beklediği cevabı aldı. Marsilya'da teknik direktör Rudi Garcia'nın bu sezon ligde 78, Avrupa Kupaları'nda 12 dakika oynattığı genç savunmacı için Fransız ekibi "Doria'yı size bedelsiz olarak kiralayabiliriz" dedi. Bu bölge için 10'un üzerinde futbolcuyu gündemine alan Trabzon yaşının genç olması sebebiyle Doria'yı ön planda tutuyor.



AYRILMAYI KAFASINA KOYDU

Doria , 2014 yılında Botafogo'dan Marsilya'ya 5 milyon euro bedelle gelmişti. Ancak bir türlü düzenli 11 oyuncusu olamadı. Bu 3 yıllık dönemde Sao Paulo ve Granada'ya kiralanan 23 yaşındaki stoper geçen sezon Marsilya'ya geri dönmüştü. 28 maçın 17'sinde 90 dakika forma bulmuştu. Bu yıl süresi azalınca genç yıldız adayı da ayrılma kararı aldı. Marsilya'nın yetenekli savunmacı için kiralama ücreti istememesi de transferin önündeki en büyük engellerden birini kaldırdı. Yönetim, Rıza Çalımbay'a son kararını soracak. Olumlu yanıt alınması halinde kamptan önce Doria'ya resmi imzalar attırılacak.



Mini yorum: Fırsat transferi / Yunus Emre SEL

Savunmanın ortasında ve solunda oynamaktadır. Kariyerinde lig maçlarında sadece 1 kez kırmızı kart gördü.. Botafogo'da parlayıp Sao Paulo'ya ardından da 20 yaşında Marsilya B takımına transfer edildi. 1 sezon Granada'ya kiralandıktan sonra 2 sezondur Marsilya'da top koşturuyor. Geçen sezon Rudi Garcia'nın göreve gelmesi ile gözden düştü. Tek 11 başladığı maçta biraz da onun hatalarıyla Marsilya, Monaco karşısında devreyi 4-0 geride kapatınca oyundan alınmış ve bir daha süre verilmemiştir. Yine de gelecek vaad eden önemli bir savunmacı.