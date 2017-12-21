Bedavaya Doria
Brezilyalı savunmacı için ön görüşme yapıldı. Fransız ekibinin idarecileri, bordo-mavili kulübün menajerler üzerinden yürüttüğü temasta “Sezon sonuna kadar bonservis bedeli olmadan size kiralayabiliriz” ifadelerini kullandı
AYRILMAYI KAFASINA KOYDU
Doria , 2014 yılında Botafogo'dan Marsilya'ya 5 milyon euro bedelle gelmişti. Ancak bir türlü düzenli 11 oyuncusu olamadı. Bu 3 yıllık dönemde Sao Paulo ve Granada'ya kiralanan 23 yaşındaki stoper geçen sezon Marsilya'ya geri dönmüştü. 28 maçın 17'sinde 90 dakika forma bulmuştu. Bu yıl süresi azalınca genç yıldız adayı da ayrılma kararı aldı. Marsilya'nın yetenekli savunmacı için kiralama ücreti istememesi de transferin önündeki en büyük engellerden birini kaldırdı. Yönetim, Rıza Çalımbay'a son kararını soracak. Olumlu yanıt alınması halinde kamptan önce Doria'ya resmi imzalar attırılacak.
Mini yorum: Fırsat transferi / Yunus Emre SEL
Savunmanın ortasında ve solunda oynamaktadır. Kariyerinde lig maçlarında sadece 1 kez kırmızı kart gördü.. Botafogo'da parlayıp Sao Paulo'ya ardından da 20 yaşında Marsilya B takımına transfer edildi. 1 sezon Granada'ya kiralandıktan sonra 2 sezondur Marsilya'da top koşturuyor. Geçen sezon Rudi Garcia'nın göreve gelmesi ile gözden düştü. Tek 11 başladığı maçta biraz da onun hatalarıyla Marsilya, Monaco karşısında devreyi 4-0 geride kapatınca oyundan alınmış ve bir daha süre verilmemiştir. Yine de gelecek vaad eden önemli bir savunmacı.
- 21 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:13
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Listede 3 Türk... Biri Beşiktaşlı!
Toplam 1
Yorum
vvhş uvşıub
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Tudor'dan şok tavır!
Toplam 15
Yorum
maho eyri oturup dogru konusmak gerek Gs de tek sorun Tudor deildi yenilen gollerde defansin hicmi hatasi yok belhanda feghouili sahada yoklar .
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Müller'den Beşiktaş yorumu
Toplam 1
Yorum
BJK li 1903 Mustafa Beşiktaş ta ciddi bir takım. her iki maçta da goller olacak. dileğim karakartalımızın turu geçmesi...
Bedavaya Doria haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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