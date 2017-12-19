 Trabzonspor'da en iyi çıkışı Çalımbay yaptı – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Aralık 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Trabzonspor'da en iyi çıkışı Çalımbay yaptı

    Trabzonspor'da en iyi çıkışı Çalımbay yaptı

    Teknik Direktör Şenol Güneş'in ardından Trabzonspor'da son 6 sezon içinde görev yapan 8 teknik direktör arasında en iyi çıkışı yapan isim oldu. Çalımbay, 8 maçta 19 puan çıkartarak tarihi bir yükselişe imza attı.

    Süper Lig'de yaptığı teknik adam değişiklikleriyle gündeme gelen ve bu konuda bir türlü istikrarlı görüntü sergileyemeyen Trabzonspor, 6 sezon içinde 10 kez teknik direktör değişikliğine gitti. Söz konusu dönem içinde bir yıla bir teknik adam sığdıramadığı görülen Karadeniz ekibinde, Teknik Direktör Şenol Güneş'in ardından en iyi çıkışa imza atan isim ise oldu. Bordo-mavili kulüpte görev alan teknik adamların ilk 8 maçına bakılarak yapılan araştırmada Trabzonspor'un yeni antrenörü Rıza Çalımbay'ın diğer teknik adamlara fark attığı görülüyor.
    2009-2010 sezonunun 20. haftasında takımı alan ve 2012-2013 sezonunun 19. haftasında kulüpten ayrılan Şenol Güneş'in ardından bordo-mavili takımı sırasıyla; Tolunay Kafkas, Mustafa Akçay, Hami Mandıralı, Vahid Halilhodziç, Ersun Yanal, Shota Arvaladze, Sadi Tekelioğlu, Hami Mandıralı, Ersun Yanal ve Rıza Çalımbay'ın görev aldı. Bu deneyimleri isimlerin ilk 8 haftada aldıkları saha sonuçları ve puan tablosu ise şöyle oluştu;
    Söz konusu dönem içinde Yanal ve Mandıralı'nın iki kez görev aldıkları görülüyor.

    Teknik Direktör PUAN
    Tolunay Kafkas: 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet 10
    Mustafa Akçay: 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet 14
    Hami Mandıralı: 2 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet 10
    V.Halilhodziç: 1 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet 9
    Ersun Yanal: 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet 14
    Shota Arvaladze: 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet 10
    Sadi Tekelioğlu: 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet 10
    Hami Mandıralı: 3 galibiyet, - , 5 mağlubiyet 9
    Ersun Yanal: 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet 10
    Rıza Çalımbay: 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet 19
    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor'da en iyi çıkışı Çalımbay yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN