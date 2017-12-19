Trabzonspor'da en iyi çıkışı Çalımbay yaptı
Teknik Direktör Şenol Güneş'in ardından Trabzonspor'da son 6 sezon içinde görev yapan 8 teknik direktör arasında en iyi çıkışı yapan isim Rıza Çalımbay oldu. Çalımbay, 8 maçta 19 puan çıkartarak tarihi bir yükselişe imza attı.
Süper Lig'de yaptığı teknik adam değişiklikleriyle gündeme gelen ve bu konuda bir türlü istikrarlı görüntü sergileyemeyen Trabzonspor, 6 sezon içinde 10 kez teknik direktör değişikliğine gitti. Söz konusu dönem içinde bir yıla bir teknik adam sığdıramadığı görülen Karadeniz ekibinde, Teknik Direktör Şenol Güneş'in ardından en iyi çıkışa imza atan isim ise Rıza Çalımbay oldu. Bordo-mavili kulüpte görev alan teknik adamların ilk 8 maçına bakılarak yapılan araştırmada Trabzonspor'un yeni antrenörü Rıza Çalımbay'ın diğer teknik adamlara fark attığı görülüyor.
Söz konusu dönem içinde Yanal ve Mandıralı'nın iki kez görev aldıkları görülüyor.
Teknik Direktör PUAN
Tolunay Kafkas: 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet 10
Mustafa Akçay: 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet 14
Hami Mandıralı: 2 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet 10
V.Halilhodziç: 1 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet 9
Ersun Yanal: 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet 14
Shota Arvaladze: 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet 10
Sadi Tekelioğlu: 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet 10
Hami Mandıralı: 3 galibiyet, - , 5 mağlubiyet 9
Ersun Yanal: 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet 10
Rıza Çalımbay: 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet 19
Söz konusu dönem içinde Yanal ve Mandıralı'nın iki kez görev aldıkları görülüyor.
Teknik Direktör PUAN
Tolunay Kafkas: 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet 10
Mustafa Akçay: 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet 14
Hami Mandıralı: 2 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet 10
V.Halilhodziç: 1 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet 9
Ersun Yanal: 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet 14
Shota Arvaladze: 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet 10
Sadi Tekelioğlu: 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet 10
Hami Mandıralı: 3 galibiyet, - , 5 mağlubiyet 9
Ersun Yanal: 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet 10
Rıza Çalımbay: 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet 19
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 10:24
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
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bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
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akdği imparaTudor
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Avcı bombası
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Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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