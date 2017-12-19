Savunmaya ‘Can’ verdi

Trabzonspor, Slovak savunmacı Hubocan’ın oynadığı maçlarda sadece bir gol yedi

Karadeniz ekibinin sezon başında Marsilya'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tomas Hubocan'un özellikle son maçlarda ortaya koyduğu performans beğeni topladı. Teknik direktör Ersun Yanal döneminde 2 maçta 180 dakika forma giyen 31 yaşındaki Slovakyalı savunma oyuncusu, Rıza Çalımbay göreve geldikten sonra takımda daha sık şans bulmaya başladı. Bu süreçte ligde 5 ve kupada 2 toplamda 7 maçta 658 dakika süre alan Hubocan, özellikle son 3 maçında gol yemeyen bordo-mavililerin savunma hattında görev alan isimlerden oldu. Çalımbay'ın gelmesinin ardından lig ve kupada toplamda 11 maça çıkan ve bu periyotta kalesinde 7 gol gören Karadeniz ekibi bu süreçte Hubocan'ın sahada olduğu süre içerisinde sadece 1 gol yedi.