Ozan Bulkaz Trabzonspor'da
Trabzonsspor Basketbol Takımı, antrenör Ozan Bulkaz ile anlaştı.
Antrenör Ozan Bulkaz, Trabzonsspor Basketbol Takımı ile anlaştı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Başantrenörlük görevine için Ozan Bulkaz ile anlaşmaya vardı. Bulkaz'a yeni görevinde başarılar dileriz" denildi.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 19:10
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Ozan Bulkaz Trabzonspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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