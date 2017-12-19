Ozan Bulkaz Trabzonspor'da

Antrenör Ozan Bulkaz, Trabzonsspor Basketbol Takımı ile anlaştı.



Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Başantrenörlük görevine için Ozan Bulkaz ile anlaşmaya vardı. Bulkaz'a yeni görevinde başarılar dileriz" denildi.