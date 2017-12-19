 Ozan Bulkaz Trabzonspor'da – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Ozan Bulkaz Trabzonspor'da

    Ozan Bulkaz Trabzonspor'da

    Trabzonsspor Basketbol Takımı, antrenör Ozan Bulkaz ile anlaştı.

    Antrenör Ozan Bulkaz, Trabzonsspor Basketbol Takımı ile anlaştı.

    Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Başantrenörlük görevine için Ozan Bulkaz ile anlaşmaya vardı. Bulkaz'a yeni görevinde başarılar dileriz" denildi.

    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:10
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