Yerel gazeteler, Bursaspor'u 1-0 mağlup ederek ligde üst üste 5'inci galibiyetini alan Trabzonspor'a övgü yağdırdı. Karadeniz: "Zirvede Arıza çıkardı, şimdi zirvedeki rakipler düşünsün. Kabusunuz geri döndü." Taka: "Fırtına Bursa'yı da yerle bir etti." Günebakış: "Şampiyonluk havası", "3 penaltısı verilmeyen, 3 topu direkten dönen Trabzonspor bir başkaydı." Sonnokta: "Tusunami." Kuzey Ekspres: "Bu Fırtına dinmez."