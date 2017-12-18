 ‘Rakipler düşünsün’ – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    ‘Rakipler düşünsün’

    ‘Rakipler düşünsün’
    Yerel gazeteler, Bursaspor'u 1-0 mağlup ederek ligde üst üste 5'inci galibiyetini alan Trabzonspor'a övgü yağdırdı. Karadeniz: "Zirvede Arıza çıkardı, şimdi zirvedeki rakipler düşünsün. Kabusunuz geri döndü." Taka: "Fırtına Bursa'yı da yerle bir etti." Günebakış: "Şampiyonluk havası", "3 penaltısı verilmeyen, 3 topu direkten dönen Trabzonspor bir başkaydı." Sonnokta: "Tusunami." Kuzey Ekspres: "Bu Fırtına dinmez."
    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:46
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