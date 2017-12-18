‘Rakipler düşünsün’
Yerel gazeteler, Bursaspor'u 1-0 mağlup ederek ligde üst üste 5'inci galibiyetini alan Trabzonspor'a övgü yağdırdı. Karadeniz: "Zirvede Arıza çıkardı, şimdi zirvedeki rakipler düşünsün. Kabusunuz geri döndü." Taka: "Fırtına Bursa'yı da yerle bir etti." Günebakış: "Şampiyonluk havası", "3 penaltısı verilmeyen, 3 topu direkten dönen Trabzonspor bir başkaydı." Sonnokta: "Tusunami." Kuzey Ekspres: "Bu Fırtına dinmez."
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:46
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
‘Rakipler düşünsün’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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