 Markovski gönderildi – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Markovski gönderildi

    Markovski gönderildi
    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Demir İnşaat Büyükçekmece'ye evinde 113-105 mağlup olan Trabzonspor, başantrenör Zare Markovski ile yolları ayırdı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, başantrenör Zare Markovski ile yollarını ayırdı" denildi. Ligde 3 galibiyet ve 8 yenilgisi bulunan bordo-mavili takım, Demir İnşaat Büyükçekmece karşısındaki sonuçla üst üste 4. yenilgisini aldı.
    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:47
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