Markovski gönderildi
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Demir İnşaat Büyükçekmece'ye evinde 113-105 mağlup olan Trabzonspor, başantrenör Zare Markovski ile yolları ayırdı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, başantrenör Zare Markovski ile yollarını ayırdı" denildi. Ligde 3 galibiyet ve 8 yenilgisi bulunan bordo-mavili takım, Demir İnşaat Büyükçekmece karşısındaki sonuçla üst üste 4. yenilgisini aldı.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:47
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Markovski gönderildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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