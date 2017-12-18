Markovski gönderildi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Demir İnşaat Büyükçekmece'ye evinde 113-105 mağlup olan Trabzonspor, başantrenör Zare Markovski ile yolları ayırdı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, başantrenör Zare Markovski ile yollarını ayırdı" denildi. Ligde 3 galibiyet ve 8 yenilgisi bulunan bordo-mavili takım, Demir İnşaat Büyükçekmece karşısındaki sonuçla üst üste 4. yenilgisini aldı.