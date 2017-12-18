 Luce’nin gözdesi Okay – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Luce’nin gözdesi Okay

    Luce’nin gözdesi Okay
    Fırtına'nın orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu'nun en beğendiği isimler arasında yer alıyor. 23 yaşındaki futbolcunun önemli bir potansiyele sahip olduğunu düşünen Rumen hoca, sürekli olarak verdiği mesajlarla ilgisini gösteriyor. EURO 2020 hedefiyle yola çıkacak Milli Takım'da da Okay Yokuşlu'nun önemli bir yeri olması bekleniyor. Lucescu, Okay'ı bu sezon birçok maçta tribünden takip etti.
    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:46
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