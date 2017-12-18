Luce’nin gözdesi Okay
Fırtına'nın orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu'nun en beğendiği isimler arasında yer alıyor. 23 yaşındaki futbolcunun önemli bir potansiyele sahip olduğunu düşünen Rumen hoca, sürekli olarak verdiği mesajlarla ilgisini gösteriyor. EURO 2020 hedefiyle yola çıkacak Milli Takım'da da Okay Yokuşlu'nun önemli bir yeri olması bekleniyor. Lucescu, Okay'ı bu sezon birçok maçta tribünden takip etti.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:46
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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