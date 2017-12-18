Başkan Usta, soyunma odasında duygularına hakim olamadı

Karadeniz ekibinin Başkanı Muharrem Usta, 1-0 kazanılan Bursaspor maçının ardından yönetim kurulu üyeleriyle birlikte soyunma odasına gitti. İlk olarak teknik direktör Rıza Çalımbay ve tüm futbolcuları tek tek tebrik eden Başkan Usta, ardından duygusal bir konuşma yaptı. Alınan galibiyetin önemli olduğunu ifade eden Usta, "Çok kötü günler geçirdik ama çok şükür bu günleri gördük. Beni ve buraya gelen tüm taraftarları mutlu ettiniz, sizinle gerçekten gurur duyuyorum. Bundan sonrası için çok daha umutluyuz. Primi de fazlasıyla hak ettiniz, hafta içerisinde toplanıp gerekeni yapacağız. Siz bu şekilde devam ettiğiniz sürece biz de gereken her şeyi yerine getireceğiz" dedi. Başkanın bu konuşmayı yaparken zaman zaman duygulandığı ve yöneticilerinin kendisine destek verdiği öğrenildi