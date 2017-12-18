Fırtına'nın hedefi Fenerbahçe!
Bursaspor karşılaşmasında 36 bin taraftar ile Medical Park Stadyumu’nun rekorunu kıran Trabzonspor, ligin ikinci yarısındaki Fenerbahçe maçında mabedini ilk kez tamamen doldurmayı ve 17 maç sonra sarı-lacivertlileri mağlup etmeyi hedefliyor.
Önceki akşam 36 bin taraftarının müthiş desteğini arkasına alarak Bursa'yı deviren ve Medical Park Stadyumu'nun seyirci rekorunu kıran Trabzonspor'da futbolseverler, şimdiden Fenerbahçe maçını beklemeye başladı. Pazar günü Karabükspor'a konuk olacak olan Fırtına, ikinci yarının ilk maçında da Konya deplasmanına gidecek. 2 maçlık aranın ardından Süper Lig'in 19. haftasında mabedine geri dönecek olan bordo-mavililer, ezeli rakiplerinden Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
CİDDİ BİR GELİR BEKLENİYOR
Ceza alınmaması adına Bursaspor karşılaşmasında anonslar yaptıran Trabzonspor yönetimi, 17 maç aranın ardından taraftarı ile birlikte sarı- lacivertliler'i mağlup etmeyi ve şampiyonluk yolunda daha da iddialı hale gelmeyi planlıyor. Geçen sene bugün açılan Medical Park Stadyumu'nu ilk kez tamamen doldurmanın hesaplarını yapan Trabzonspor, aynı zamanda bu karşılaşmadan ciddi bir gelir bekliyor.
YEREL BASINDAN ÖVGÜ YAĞDI
Bu sezon Süper Lig'in ilk 5'te 5 yapan takımı olan ve art arda alınan galibiyetlerle şampiyonluk potasına giren Trabzonspor'a, yerel basından da övgü yağdı. Taka Gazetesi, "Fırtına, Bursa'yı da yerle bir etti" başlığını kullanırken, Günebakış, "Şampiyonluk havası" manşetini attı. Ekspres, "Bu Fırtına dinmez" derken, Sonnokta ise "Fırtına değil Tsunami" başlığını okuyucularına duyurdu. Karadeniz Gazetesi ise "Zirvede arıza çıkardı" haberini paylaştı.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:29
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Fırtına'nın hedefi Fenerbahçe! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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