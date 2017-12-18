Demirok’tan gönderme
BORDO-mavili takımın defans oyuncusu Uğur Demirok'tan Fenerbahçe'ye gönderme... 29 yaşındaki stoper, Rıza Çalımbay ile müthiş bir hava yakaladıklarını belirterek, "5'te 5 yaptık, 2010-11'de yaşadığımız şampiyonluktan bu yana 5'te 5 yapmamıştık" dedi. Cezası nedeniyle Karabükspor karşılaşmasında oynayamayacak olan Uğur, "Yine kazanacağız ve ikinci yarıda daha iddialıyız" ifadesini kullandı.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:48
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Demirok’tan gönderme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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