 Demirok’tan gönderme – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Demirok’tan gönderme

    Demirok’tan gönderme
    BORDO-mavili takımın defans oyuncusu Uğur Demirok'tan Fenerbahçe'ye gönderme... 29 yaşındaki stoper, Rıza Çalımbay ile müthiş bir hava yakaladıklarını belirterek, "5'te 5 yaptık, 2010-11'de yaşadığımız şampiyonluktan bu yana 5'te 5 yapmamıştık" dedi. Cezası nedeniyle Karabükspor karşılaşmasında oynayamayacak olan Uğur, "Yine kazanacağız ve ikinci yarıda daha iddialıyız" ifadesini kullandı.
    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:48
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