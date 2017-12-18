Demirok’tan gönderme

BORDO-mavili takımın defans oyuncusu Uğur Demirok'tan Fenerbahçe'ye gönderme... 29 yaşındaki stoper, Rıza Çalımbay ile müthiş bir hava yakaladıklarını belirterek, "5'te 5 yaptık, 2010-11'de yaşadığımız şampiyonluktan bu yana 5'te 5 yapmamıştık" dedi. Cezası nedeniyle Karabükspor karşılaşmasında oynayamayacak olan Uğur, "Yine kazanacağız ve ikinci yarıda daha iddialıyız" ifadesini kullandı.