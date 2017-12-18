Avrupa'da zirvede

Süper Lig'de son olarak Bursaspor'u Yusuf Yazıcı'nın tek golü ile geçen Trabzonspor, uzun süredir elde edemediği 5 maç üst üste kazanma hasretini bitirirken, şutları gole çevirme başarısıyla da zirveye çıktı. Şu an maç başına 4,15 isabetli şut atan ve bunların yüzde 48,19'unu yani 2'sini gole çeviren bordo-mavililer, Avrupa'nın beş büyük ligi ve Türkiye'de yer alan 116 ekip içinde ilk sırada yer aldı. Fırtına'yı İngiltere'den Watford (46,88) ve Fenerbahçe (46,15) takip etti.Trabzonspor, Süper Lig'de son 8 haftada ortaya konan performanslar baz alındığında ise, ortaya koyduğu performansla liderlik koltuğuna oturdu. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde 6 galibiyet, 1 beraberlik alarak hanesine 19 puan yazdıran bordo-mavilileri bu süreçte 7 maçta 15 puan toplayan Fenerbahçe takip etti.Trabzonspor'da dikkat çeken bir başka nokta ise skora katkı yapan oyuncuların çokluğu oldu. 14 farklı isim gol ve asistleri ile takımı sırtlarken, zirvede rakip ağlara gönderdiği 13 golle Burak Yılmazyer aldı. Yıldız golcüyü, 3 gol, 3 asistlik karneleri ile Olcay Şahan ile Yusuf Yazıcı takip etti. N'Doye 3 gol, 2 asist, Rodallega ise 4 golle Süper Lig'de 16'ncı haftayı geride bıraktı.Üst üste gelen 5 galibiyet yönetimin yüzünü güldürdü. Bursa maçı sonrası soyunma odasına giderek hocayı ve takımı tebrik eden başkan Muharrem Usta müjdeyi de verdi: "Sizinle gurur duyuyorum. Bundan sonrası için çok daha umutluyuz. Primi de fazlasıyla hak ettiniz, hafta içerisinde toplanıp gerekeni yapacağız."Trabzonspor'da 16 lig maçının 15'ine 11'de başlayan Yusuf Yazıcı, bin 265 dakika sahada kaldı. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu 3 gol ve 3 asistlik performansla takımına katkı yaptı.