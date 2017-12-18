 15 yıl sonra yine kazandı – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    15 yıl sonra yine kazandı

    15 yıl sonra yine kazandı
    Rıza Çalımbay ile Le Guen,15 yıl sonra Trabzonspor-Bursaspor maçıyla karşı karşıya geldi. İlk olarak 28 Kasım 2002'de Denizlispor ile Lyon arasında oynanan Avrupa Ligi 3'üncü tur ilk maçında karşılaşan Çalımbay ile Le Guen, 0-0 sonuçlanan karşılaşmada birbirlerine üstünlük sağlayamamıştı. 12 Aralık 2002'de rövanşı Denizlispor 1-0 almıştı. 15 yıl sonra Çalımbay, Fransız hocayı bir kez daha yıktı ve toplam 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:45
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