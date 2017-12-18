15 yıl sonra yine kazandı

Rıza Çalımbay ile Le Guen,15 yıl sonra Trabzonspor-Bursaspor maçıyla karşı karşıya geldi. İlk olarak 28 Kasım 2002'de Denizlispor ile Lyon arasında oynanan Avrupa Ligi 3'üncü tur ilk maçında karşılaşan Çalımbay ile Le Guen, 0-0 sonuçlanan karşılaşmada birbirlerine üstünlük sağlayamamıştı. 12 Aralık 2002'de rövanşı Denizlispor 1-0 almıştı. 15 yıl sonra Çalımbay, Fransız hocayı bir kez daha yıktı ve toplam 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.