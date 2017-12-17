Uğur ve Kucka cezalı

Fırtına'da dün sakatlığı bulunan Mustafa'nın yanı sıra Uğur, Pereira, Yusuf, Olcay, Kucka, Onazi, Bero ve Burak sarı kart ceza sınırında yer alıyordu. Bu isimlerden sarı kart gören Kucka ile Uğur cezalı duruma düştü ve Karabükspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Bursaspor'dan da Ertuğrul cezalı.