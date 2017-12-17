 Tarih yazıcı – Fotomaç – 17 Aralık 2017 ;
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    17 Aralık 2017, Pazar
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    Tarih yazıcı

    Tarih yazıcı

    Trabzonspor’un 20 yaşındaki genç oyuncusu Yusuf Yazıcı, son 7 lig maçında 3’üncü golünü attı, bir topu da direkten döndü. Bordo-mavililer yıldızı her gün parlayan Yusuf’un gol attığı 3 maçta 9 puan almayı başardı

    TRABZONSPOR, zorlu Bursaspor sınavında üç puanı Yusuf Yazıcı'nın golüyle kazanırken; sezon başından bu yana 16 lig maçında görev yapan genç yıldız, dün akşam da jeneriklik bir gole daha imza attı. Sağ kanatta topla buluşan Yusuf, ceza sahasına girmeden hemen önce sol ayağıyla rakip kaleye adeta bir füze gönderdi. Bursaspor file bekçisi Harun'un sadece seyrettiği bu 117 kilometrelik harika vuruşla Trabzonspor karşılaşmayı 1-0 kazanmayı başardı. Daha önce G.Saray ve Osmanlıspor filelerini havalandıran 20 yaşındaki 10 numara bu sezon 3'üncü golünü Bursaspor'a attı. 76'ncı dakikada ceza sahası dışından sol ayağının içiyle nefis bir plase yapan ve bu vuruşu direkten dönen Yusuf Yazıcı, 84'te yerini Bero'ya bıraktı.

    GOLÜ ANNESİNE HEDİYE ETTİ
    Oyundan çıkarken ayakta alkışlanan Yusuf maç sonunda, "Bugün annemin doğum günü, golü ona armağan etmek istiyorum. Takıma katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Maçtan önce içime doğmuştu gol atacağım. Hatta sevincini bile hayal etmiştim. Hocama sarılacağım demiştim" diye konuştu..
    Yunus Emre SEL

    GOLDE 117 KM İLE VURDU
    Yusuf, Bursaspor filelerine gönderdiği muhteşem golün sevincini ilk olarak Rıza Çalımbay'a sarılarak paylaştı.

    1. 17 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:15
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